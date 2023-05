I Madhouse pubblicano il nuovo singolo “Without You”

“Without you” è il nuovo atteso singolo della band hard rock MadHouse: il brano è disponibile sulle piattaforme streaming

“Without you” è il nuovo atteso singolo della band hard rock MadHouse. Un brano più che d’amore di legame. Quel sentimento che resta nonostante la relazione sia finita, quel bisogno di cercare il suo sguardo tra milioni di persone mentre si cammina per strada o il desiderio di sentirla ancora accanto. I ricordi non tendono ad affievolirsi e riaffiorano, soprattutto di notte, soprattutto quando il tempo sembra triste come noi. Il dolore a volte è così forte da essere paragonato ad un urlo e mentre ci si addormenta ecco che la persona ci appare in sogno e tutto sembra reale: speranza, tristezza, rimpianto di non aver detto quell’ultima cosa…

I Madhouse sono una band hard rock della provincia di Modena. Iniziano come cover band che rende omaggio ai loro gruppi preferiti, soprattutto degli 80s, come Guns ‘n’ Roses, Mötley Crüe, Queen, Bon Jovi, Europe e Van Halen, per citarne alcuni. Dopo qualche anno, l’evoluzione e la crescita naturale della band, ha portato i Madhouse alla necessità di iniziare a produrre qualcosa di proprio, dei brani inediti che rispecchiassero loro sia come musicisti che come amanti del rock. Il risultato è un genere che strizza l’occhio all’hard rock degli anni 80, talvolta con qualche incursione new wave data dalla presenza di riff e accompagnamenti di synth, senza perdere di vista le correnti alternative più recenti. Ai Madhouse non piacciono le etichette ma, piuttosto, che chiunque possa ascoltare ed interpretare, cogliendo le sfumature all’interno dei brani al di là del genere.