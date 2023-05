Su Rai 1 “A Sua Immagine”: Lorena Bianchetti incontra suor Silvia Carboni

Nel pomeriggio su Rai 1 torna “A Sua Immagine”: Lorena Bianchetti incontra suor Silvia Carboni. A seguire “Le ragioni della speranza” con don Luigi Verdi

Lorena Bianchetti nella puntata di “A Sua Immagine”, in onda sabato 27 maggio, alle 16.00 su Rai 1, incontra suor Silvia Carboni. La sua è la storia di una giovane studentessa che amava praticare molti sport e che trascorreva la sua adolescenza tra scuola, amici, campi sportivi e parrocchia. Ma, a un certo punto, tutto questo non le è bastato più. Ha iniziato a trovare uno spiraglio di luce quando ha smesso di chiedersi “cosa voglio?” e ha cominciato a chiedersi “cosa Dio vuole da me?”.

È iniziato così un viaggio alla scoperta di sé stessa e la risposta a quell’enigma l’ha poi trovata nei valori ricevuti all’interno della sua famiglia: l’amore per gli ultimi, gli orfani e gli abbandonati. Oggi è impegnata nella casa-famiglia dei padri Somaschi di Elmas poco distante da Cagliari. Le opere della sua congregazione si rivolgono soprattutto all’accoglienza dei minori senza famiglia o temporaneamente fuori famiglia.La sua passione per il calcio, non come tifosa, ma come attiva giocatrice, l’ha portata a coinvolgere i ragazzi della Casa-famiglia ad affrontare lo sport sia come momento ricreativo, ma anche come via per una maggiore consapevolezza del rispetto delle regole, dell’importanza di “fare squadra”, di essere uniti per raggiungere un obiettivo.E grazie alla passione per il calcio, coltivata fin da adolescente, suor Carboni ha modo di entrare a far parte della prima Nazionale di Calcio delle Suore con la quale avrà modo di incontrare Papa Francesco.

Quarto appuntamento con don Luigi Verdi e “Le ragioni della speranza”. Prosegue il viaggio del sacerdote toscano alla ricerca di “fiori di speranza” nascosti nel cuore delle metropoli italiane. In questa puntata la protagonista sarà la città metropolitana di Firenze. Due le realtà che il sacerdote toscano andrà a conoscere meglio: la Casa della Carità, condominio solidale della Caritas Fiorentina, e poi i ragazzi di un ristorante molto speciale, frequentato dai turisti della zona di Santa Croce.