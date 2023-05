Stasera su Rai 2 le indagini di “FBI” e “FBI International”: la trama degli episodi

In prima serata su Rau 2 tornano “FBI” e “FBI International”. Nei due episodi le indagini delle celebri squadre investigative

Su Rai2, sabato 27 maggio, prosegue la quinta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, l’unità di investigazione altamente specializzata che mette a disposizione la propria esperienza e competenza tecnica su casi difficili e importanti, per mantenere New York e gli Stati uniti al sicuro.

Sabato 27 maggio alle 21.20, l’episodio “Ricaduta”, racconta di tre dipendenti di una società di trasporto pubblico, vittime di un attacco terroristico a bordo di un autobus. Si scopre che il responsabile è uno yemenita che vuole vendicarsi delle violenze messe in atto dagli Americani nel suo paese. La squadra di FBI dovrà correre contro il tempo per sventare un secondo attentato alla Grand Central Station. Nel frattempo, Jubal, preoccupato per la salute del figlio, ricade in vecchie dipendenze. Nel cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

Sempre su Rai2, a seguire in seconda serata, alle 22.10, in prima visione assoluta continua la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia, incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. Nel nuovo episodio, “Qualcuno che lei conosceva”, un’adolescente, scomparsa da ben dieci anni, riesce a lasciare un indizio che mette l’FBI sulle tracce del suo rapitore. L’andamento di questo caso deciderà anche l’epilogo del duello tra Dandridge e Forrester. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.