Previsioni meteo 26 maggio 2023: temporali al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 maggio 2023: inizio di weekend con instabilità pomeridiana al Nord-Est e regioni centro-meridionali

L’ultimo fine settimana di maggio si apre con uno scenario meteo pressoché immutato rispetto ai giorni scorsi. Sull’Italia infatti continuano ad alternarsi fasi stabili e soleggiate nella prima parte della giornata e acquazzoni pomeridiani, che localmente possono assumere anche carattere di nubifragio, nel corso del pomeriggio. La giornata di oggi non farà eccezione: i temporali potranno svilupparsi in particolare al Nord-Est e sulle zone interne delle regioni centro-meridionali. Per la fine di maggio ecco che i principali modelli mostrano una circolazione depressionaria con aria fredda in quota staccarsi sulla Scandinavia e muoversi verso l’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo che potrebbero risultare più instabili per gli ultimi giorni di maggio con temporali diffusi, temperature nella norma almeno fino all’inizio di giugno.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sui settori alpini, per lo più soleggiato altrove. In serata piogge sparse al Nord-Est, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite, specie sui settori costieri. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche su Sicilia e Sardegna. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne e sui settori tirrenici, generalmente più asciutto altrove. Graduale esaurimento dei fenomeni dalla serata.

Temperature minime in lieve calo al Nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in aumento al Centro-Sud; massime in generale rialzo, salvo una lieve flessione negativa al Sud.

