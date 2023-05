Linea Verde Life su Rai 1 alla scoperta dell’Alto Adige

Dalla latteria di Vipiteno famosa per lo yogurt alla centrale di Cardano nel bacino di Colma, Linea Verde Life su Rai 1 in viaggio in Alto Adige

L’Alto Adige in tutta la sua bellezza. Lo racconta “Linea Verde Life”, in onda sabato 27 maggio alle 12.30 su Rai 1. Daniela Ferolla, in bicicletta, visita uno dei tanti masi che conferisce il proprio latte alla latteria di Vipiteno per la produzione del famoso yogurt. Sarà poi a bordo di una funivia che si trasforma in minibus, un prototipo di una nuova realtà interessante per lo sviluppo di una mobilità sostenibile.

Marcello Masi, dal bacino di Colma, mostra la forza che alimenta la centrale di Cardano, la seconda in Italia come energia prodotta. Successivamente nei laboratori di ricerca di Eurac Research va alla scoperta di tutte le potenzialità di un nuovo intonaco che si ottiene dagli scarti alimentari. E poi tra i boschi della Val D’Ega cerca di capire come si riconosce un buon legno di risonanza ideale per la costruzione degli strumenti musicali.

Immancabile il giro del gusto, dove si assaggeranno prodotti del territorio, come lo speck altoatesino, i formaggi locali e gli asparagi di Terlano declinati in tre diverse preparazioni.

Federica de Denaro preparerà un dolce classico della tradizione, i Kaiserschamarren, mentre Carmine Gazzanni racconterà il Messner Mountain Museum, luogo ideale in cui incontrare la montagna, la gente di montagna e anche un po’ se stessi. Una puntata da non perdere per conoscere l’Alto Adige, un territorio che non smette mai di regalare emozioni.