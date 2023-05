L’avvocato Giorgio Aldo Maccaroni pubblica un nuovo libro

Giorgio Aldo Maccaroni, Presidente AIDIF – Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie, pubblica “Cosa fare in caso di separazione, divorzio o fine convivenza”

Esce il libro dell’Avv. Giorgio Aldo Maccaroni, Presidente AIDIF – Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie, “Cosa fare in caso di separazione, divorzio o fine convivenza”, edito da Aidif Editore, già disponibile negli stores online e nei prossimi giorni anche in libreria.

Terza edizione aggiornata con la riforma del diritto di famiglia (Legge n. 206/2021 e D.Lgs. n. 149/2022), il libro esamina la normativa più recente e la giurisprudenza più interessante, proponendosi di offrire risposte concrete a quanti decidono di lasciarsi (coppie sposate e conviventi) e agli operatori del diritto che si occupano del settore.

La frase riportata in evidenza sulla copertina del libro costituisce un’importante raccomandazione per tutti:

“Non bisogna dimenticare che un ex coniuge o un ex convivente rimane sempre uno dei due genitori di quei bambini che si devono cercare di proteggere, per assicurare loro una crescita sana e possibilmente senza traumi”

“Cosa fare in caso di separazione, divorzio o fine convivenza” chiarisce i dubbi comuni, che spesso accompagnano la decisione di porre fine alla propria storia sentimentale affrontando le relative problematiche e indicando la strada da intraprendere a chi, partendo da una complicata situazione familiare, si trova nella condizione di affrontare le nuove leggi e una giurisprudenza in continua evoluzione.

Dall’ affidamento dei figli minori alle le questioni patrimoniali; dall’assegno di mantenimento, all’assegnazione della casa familiare: utilizzando un linguaggio chiaro, adatto tanto alle persone comuni quanto agli addetti ai lavori, il libro è una bussola in grado di orientare le scelte più difficili, in presenza di una normativa spesso altrettanto difficile da interpretare.

Per l’acquisto dell’edizione online di “Cosa fare in caso di separazione, divorzio o fine convivenza.” è possibile far riferimento anche allo store di Amazon, al seguente link: https://www.amazon.it/Cosa-fare-separazione-divorzio-convivenza-ebook/dp/B018RGFOIQ