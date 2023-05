Fuori “Il Man”, il nuovo singolo di Antonia Perleonardi

Antonia Perleonardi in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali con la nuova canzone dal titolo “Il Man”

Antonia Perleonardi, cantautrice e musicista di Monteleone di Spoleto, pubblica il nuovo singolo IL MAN, una canzone ironica sul comportamento degli uomini. Con questo brano, disponibile nei digital stores, Antonia Perleonardi descrive in modo ironico la tendenza di alcuni uomini a non ragionare non ragionare con la testa ma con qualcos’altro.

IL MAN è stato registrato presso lo studio My sticks recording studio e il video ufficiale è stato prodotto da Madò Productions, con la regia di Mirta Lispi, Marzio Bongarzone ed Edoardo Cascarino.

Antonia Perleonardi è una cantautrice e musicista di Monteleone di Spoleto classe 1988. Vivendo in un ambiente orientato alla musica, si approccia presto allo studio del clarinetto piccolo e poi del flauto traverso, inizia cosi a girare per le strade in duo con brani di cantautorato italiano arrangiati per chitarra voce e flauto.

Successivamente alla laurea in lettere moderne inizia a comporre per dare una voce e una melodia alle sue storie, dopodiché intraprende gli studi di canto Jazz presso il conservatorio F. Morlacchi di Perugia. Nel 2019, entra a far parte del trio Hanami, con Margherita Rinaldi e Marialuna Cipolla. A Marzo del 2021 esce il suo primoAlbum. Ad agosto del 2022 apre il concerto di Daniele Silvestri. Attualmente sta producendo il secondo disco.