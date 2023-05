Joelle Gallesi entra nel progetto di Women In Charge On Tour

Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group, entra nel Comitato tecnico scientifico di Women In Charge On Tour, iniziativa promossa da Stati Generali Mondo del Lavoro

Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato) entra nel Comitato tecnico scientifico di Women In Charge On Tour, un’iniziativa promossa da Stati Generali Mondo del Lavoro, una piattaforma – nata dall’idea di Pier Carlo Barberis – che favorisce l’incontro tra aziende e stakeholder del mondo del lavoro.

“Sono molto felice – precisa Joelle Gallesi – di far parte di un progetto innovativo che punta a promuovere l’emancipazione delle donne nel mondo del lavoro e a promuovere la parità di genere in ogni ambito della società. È un tema che mi sta molto a cuore e sul quale, all’interno di Hunters Group, abbiamo lavorato molto, tanto da creare un processo che definirei empowerment della diversità. Avere la possibilità di conoscere le esperienze di altre donne e tutte le opportunità che oggi hanno le professioniste è fondamentale per eliminare, speriamo una volta per tutte, quegli ostacoli che, purtroppo, frenano ancora lo sviluppo delle carriere di molte di noi”.

Women In Charge On Tour, un viaggio in sei città italiane per riflettere sulla parità di genere. Torino, Bari, Catania, Roma, Salerno Bologna e Milano ospiteranno – da aprile a dicembre 2023 – il tour di Women In Charge, un’occasione importantissima riflettere sul tema della valorizzazione delle differenze nelle organizzazioni, sulla parità di genere, sull’inclusione, e sulla crescita professionale e personale delle donne.

Breve bio di Joelle Gallesi. Laureata in Economia e Commercio all’Università Bocconi (indirizzo Strategia delle PMI), Joelle Gallesi ha sviluppato la sua carriera in ambito prima commerciale e poi nella direzione generale di impresa.

Il suo percorso professionale inizia in Assolombarda (come consulente per progetti innovativi) e prosegue all’interno di una società internazionale di ricerca e selezione. Dopo 7 anni, inizia a lavorare in un’azienda del settore energetico e, in seguito, delle telecomunicazioni. Nel 2016 entra in Hunters Group come Strategic Manager e, in pochissimo tempo, diventa Sales & Operation Director, Associate General Manager e, da tre anni, Managing Director.