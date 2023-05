Su Rai 3 “Memories – I ragazzi delle scorte”: le anticipazioni

“Memories – I ragazzi delle scorte”, in prima serata su Rai 3, accende la telecamera su i giovani agenti della scorta dei due magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

A trent’anni dalle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio, Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani, e Salvatore Lopresti, in forze al Reparto Scorte della Questura di Palermo, ripercorrono quei tragici eventi che hanno segnato e cambiato per sempre le loro vite. Tutto ciò nel docufilm “Memories – I ragazzi delle scorte” in onda su Rai 3, giovedì 25 maggio 2023 alle 21:20.

Rosaria a soli 22 anni resta sola a crescere un figlio di quattro mesi e vede infrangersi i sogni e progetti fatti con Vito. Salvatore, invece, vede uno dopo l’altro cadere i suoi colleghi e amici. Oltre a Vito: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano. Rosaria e Salvatore, ancora oggi, sperano che l’affermazione della verità e della giustizia riescano a mettere fine a quella puzza di tritolo e carne bruciata che ancora sentono

Il secondo capitolo del docufilm “Memories – I ragazzi delle scorte” è dedicato alla memoria di Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone morto nella strage di Capaci insieme alla magistrata Francesca Morvillo, agli agenti Vito Schifani e Rocco Dicillo. La storia di Antonio viene ripercorsa attraverso le parole della moglie Tina Montinaro e del collega e amico Dario Falvo. La giovinezza di Tina, Antonio e Dario scorre, fra momenti felici e difficoltà da affrontare, l’amore e l’amicizia si rinsaldano sempre più fino ad arrivare a quel tragico 23 maggio del 1992. Sia Dario che Tina però reagiscono alla strage decidendo di restare: Dario sceglie di restare in polizia e continuare il lavoro che gli aveva insegnato Antonio; Tina sceglie di non abbandonare Palermo, perché quella era la città che lei e Antonio avevano scelto per costruire la loro famiglia.

“Memories – I ragazzi delle scorte”, è coprodotto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli Anniversari Nazionali con 42° Parallelo. Scritto da Giorgia Furlan, regia di Gabriele Ciances