I Dolori del Giovane Walter torna con “Stanotte”

STANOTTE, in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali, è il nuovo singolo della band campana I Dolori del Giovane Walter

Un brano nato dall’esigenza di esprimere l’incomunicabilità di un amore che finisce, la frustrazione data dal non poter essere sé stessi, dal non potersi lasciare andare a gesti e decisioni spontanee in una relazione che si sta lentamente esaurendo.

«Quando il sentimento finisce, dopo inutili discussioni, è più dolce rifugiarsi nel ricordo evocato dalle parole di una canzone, piuttosto che svilire quello che resta di un amore» (IDDGW)

In STANOTTE l’incisività di chitarre pop-rock cadenzate in armonia con la sezione ritmica si stempera nelle atmosfere più marcatamente indie pop create dal synth.

L’uscita di STANOTTE è stata preceduta dalla pubblicazione dei singoli “Piano”, “Truman Show” e “Occhi rossi”, subito entrati nelle principali playlist editoriali delle maggiori piattaforme musicali (come New Music Friday, Scuola Indie, Fresh Finds Italia e Ragazzo Triste su Spotify).

I DOLORI DEL GIOVANE WALTER – BIOGRAFIA

IDDGW nascono nel 2017 da un’idea di Walter Valletta, giovane cantautore cilentano che inizia il suo progetto solista nel 2015. Nel 2017 si concretizza l’idea di creare una band con cui poter realizzare un progetto inedito, dal tiro indie pop ma con sonorità tendenti al rock contemporaneo della scena italiana. Si aggiungono gli elementi necessari alla formazione della band, con cui dare forma alle liriche e alla stesura dei brani. Nel Settembre del 2021 esce per Supermota Publishing il primo singolo, “Piano”, che incontra i favori di critica e pubblico raggiungendo fin da subito risultati per nulla scontati nell’attuale panorama discografico italiano. Seguono i singoli “Truman Show” (il cui video è stato trasmesso per diverse settimane in rotazione sul canale di MTV Italia) e “Occhi rossi”.

I Dolori del Giovane Walter sono:

Walter Valletta – voce/chitarra

Giuseppe Foresta – chitarra elettrica

Elio Basile – basso

Alberto Guzzo – piano/synth

Daniele Ripoli – batteria