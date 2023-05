Piazza Navona ricoperta di pomodoro: la foto è falsa

Piazza Navona invasa dal pomodoro ambientalista: la foto fake fa parte di una serie di immagini provocatorie lanciate dal giornalista Luca Bottura

Un tappeto di pomodoro ricopre piazza Navona in quella che sembra una nuova protesta degli ambientalisti. L’immagine sta facendo il giro del web, sollevando polemiche e critiche. In realtà, questa volta non sono responsabili gli ecoattivisti di Ultima Generazione, che lo scorso 21 maggio hanno gettato liquido nero nella Fontana di Trevi. Come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), si tratta, invece, di una foto fake.

LA FOTO FAKE DI PIAZZA NAVONA INVASA DA POMODORI

L’immagine che sta girando sul web è stata condivisa su Twitter dal giornalista Luca Bottura, che ha commentato “Piazza Navona invasa dal pomodoro ambientalista: nulla contro le proteste, ma così sono autogol comunicativi. Vergogna”. In realtà, si tratta di una foto fake (quella ritratta non è nemmeno piazza Navona) lanciata dal giornalista insieme ad una serie di immagini provocatorie per smorzare le accuse mosse contro le proteste degli attivisti di Ultima Generazione. Oltre a piazza Navona, infatti, sarebbero state colpite anche Piazza del Duomo a Milano, ricoperta di bastoncini di pesce dagli ambientalisti “per protestare contro la pesca estensiva” e Fontana di Trevi a Roma, invasa di “enormi fettuccine al salmone”.

