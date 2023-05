Navigator annuncia la quinta e ultima acquisizione di navi

Navigator Holdings Ltd. proprietario e operatore della più grande flotta al mondo di navi porta-gas liquefatto handysize, ha annunciato la quinta e ultima acquisizione di navi prevista dall’accordo di joint venture 60/40 con Greater Bay Gas Co. Ltd. (Liberia), precedentemente annunciato il 30 settembre 2022.

Come già dichiarato, tutte e cinque le navi continueranno ad essere gestite commercialmente nell’ambito dell’accordo di collaborazione Luna Pool, mentre la gestione tecnica sarà affidata al gestore tecnico terzo, PG Shipmanagement Pte. Ltd. di Singapore. Greater Bay Gas è un fornitore di servizi logistici per prodotti gassosi con sede nel cuore della Greater Bay Area di Shenzhen, in Cina.

Attualmente gestisce una flotta di cinque moderne navi gasiere semi-pressurizzate e semi-refrigerate per etilene ed etano che dovrebbero essere acquisite dalla joint venture. L’azienda mira a sviluppare il proprio core business attraverso partnership strategiche globali per soddisfare la crescente domanda di trasporto e la relativa logistica di prodotti gassosi in tutto il mondo.

Navigator Holdings Ltd. è il proprietario e l’operatore della più grande flotta al mondo di navi per il trasporto di gas liquefatto un leader globale nei servizi di trasporto marittimo di gas petrolchimici, come etilene ed etano, gas di petrolio liquefatto (“GPL”) e ammoniaca e possiede una quota del 50%, attraverso una joint venture, in un terminale marino per l’esportazione di etilene a Morgan’s Point, in Texas, sullo Houston Ship Channel, negli Stati Uniti.

La Joint Venture ha annunciato l’acquisto delle prime quattro navi tra il 20 dicembre 2022 e il 27 marzo 2023. L’ultima nave, ribattezzata Navigator Vega, è una nave da trasporto di gas etilene liquefatto da 22.000 cbm costruita nel 2019 e consegnata nei giorni scorsi.