“La nuora ideale” stasera su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie la commedia francese “La nuora ideale”. Nel cast Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï: ecco la trama

Mercoledì 24 maggio 2023 su Rai Movie alle 21.20, in onda “La nuora ideale”, commedia francese degli ultimissimi anni, che gli autori d’oltralpe declinano in infinite sfumature di colore, toccando, con profonda ironia, temi attualissimi e senza tempo, come la violenza sulle donne, lo scontro-incontro tra culture diverse e le curiose contraddizioni della borghesia occidentale.

“La nuora ideale”, diretto da Méliane Marcaggi e interpretato da Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, racconta la storia di Louise che, a 45 anni e stufa del marito traditore, parte per un fine settimana in Corsica. Ma dopo una notte di passione sfrenata, non riesce a svegliare il partner che è morto nel sonno. La donna viene così scambiata, dalla temibile ma amorevole madre del defunto, per la fidanzata segreta dell’uomo. Costretta a stare al gioco, Louise accetta per schivare i sospetti. Ma mentre sua “suocera” si affeziona sempre più, Louise scopre su se stessa più di quanto avesse mai pensato possibile.