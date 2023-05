Fiorella Mandaglio nelle librerie con “Camillina Formichina”

Fiorella Mandaglio pubblica un nuovo lavoro editoriale: l’ultimo libro edito da SBS Edizioni è una favola dal titolo Camillina Formichina

Fiorella Mandaglio è giurista, autrice di romanzi e favole e artista. È nata a Erba, inizia da bambina la passione per l’arte e la musica, da cui nasce la passione per il clarinetto, il pianoforte, il canto e la scrittura creativa collegata al mondo fantastico delle fiabe per bambini e alle poesie in cui si esaltano le emozioni e la bellezza nonché la capacità di superare le difficoltà della vita.

A seguito del percorso di studi in discipline giuridiche orienta la sua formazione verso il mondo del digitale e in particolare al contrasto del Cyberbullismo e della Violenza di Genere. Dopo l’esperienza maturata su tristi fenomeni digitali adolescenziali e tematiche legate alla prevenzione attraverso la divulgazione dell’educazione digitale tramite lo sviluppo di progetti volti alla prevenzione e all’uso corretto della rete, inizia a scrivere racconti che invitano i suoi lettori alla riflessione sulle tematiche trattate attraverso gli occhi dei suoi personaggi. Ha partecipato a molteplici concorsi di poesia e arti pittoriche classificandosi tra i finalisti.

L’ultimo libro edito da SBS Edizioni è una favola dal titolo Camillina Formichina. La protagonista è Camillina, una giovane formica che con lo sciame è costretta a fuggire dal nido distrutto e si mette in viaggio alla ricerca di una nuova casa. Durante il cammino perde la fila formata dagli adulti e si trova ad affrontare delle disavventure insieme a un piccolo gruppo formato da giovani formichine. Camillina è non ha mai lasciato il nido ed è inesperta ma imparerà presto il valore dell’amicizia, della gentilezza e dell’aiuto reciproco. A sue spese dovrà capire che bisogna essere prudenti prima di dare confidenza a chiunque e che le persone che ha accanto vanno valorizzate per le qualità possedute e non offese o derise per quelle abilità che non riescono o non sanno fare.

Alla fine, dopo disavventure e incomprensioni, la storia volgerà a un lieto fine.