Previsioni meteo 23 maggio 2023: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, martedì 23 maggio 2023: tempo stabile nella prima parte della giornata, possibili temporali pomeridiani al Centro-Sud

Condizioni meteo in ulteriore miglioramento sull’Italia dopo una lunga fase di maltempo che sembrerebbe andare incontro ad una conclusione. Ma attenzione perché le condizioni meteo sull’Italia, nel corso della settimana, si manterranno incerte con possibilità di acquazzoni e temporali a ciclo diurno piuttosto frequenti, specie al centro-sud ed Isole. Le temperature torneranno a salire, portandosi al di sopra delle medie del periodo al nord, mentre nella norma o poco al di sotto al centro-sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 23 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino e sull’Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sui rilievi, nessuna variazione altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio attese piogge e temporali lungo la dorsale Appenninica. In serata fenomeni in esaurimento, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne, generalmente più asciutto lungo le coste. Migliora ovunque in serata ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo la presenza di nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sui rilievi, con locali sconfinamenti sulle coste Tirreniche; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne e sui settori tirrenici, generalmente più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite.

Temperature minime generalmente stazionarie; massime stabili o in aumento da nord a sud.

