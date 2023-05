I Final Stage debuttano con il brano “Save this Heart”

Irrompono sulla scena musicale i Final Stage: “Save this Heart” è il primo singolo con Sorry Mom! che esorta a rinascere dalle ceneri

“Save this Heart” primo singolo dei Final Stage con Sorry Mom! è un brano alternative metal che racconta una storia di isolamento e rinascita. In momenti e modi diversi della nostra vita, tutti abbiamo vissuto momenti di forte solitudine più o meno brevi. Il messaggio della canzone è che è possibile, con le persone giuste intorno a sé, rinascere dalle ceneri, più forti di prima, salvando il proprio cuore. Accompagna la canzone della giovanissima band veneta un videoclip ufficiale che porta la firma di Giovanni Maresca e Samuele Fabbro per Iris Studio.

I Final Stage nascono a Concordia Sagittaria (VE) nel gennaio 2020. Il progetto prende vita da quattro giovani ragazzi pieni di voglia di suonare e scrivere musica: Giorgia Romanin (voce e tastiere), Mattia Papapietro(basso e voce), Andrea Zilli (chitarra e voce) e Davide Romanin (batteria e voce).

Le influenze della band variano molto, dall’hard rock degli Iron Maiden, al progressive dei Pink Floyd, passando per l’alternative metal di Evanescence e Papa Roach.

Per la loro giovane età (tra i 15 e i 19 anni) vantano già numerosi live, con un totale di quasi 100 eventi in locali, festival e contest tra Friuli, Veneto, Lombardia e Austria.Nel 2023 firmano con Sorry Mom!, con la quale esce il primo singolo “Save this Heart“.