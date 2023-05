Holly’s Good e le Good Girls Dancer da Roma a Cassino fino ad Aversa

La coreografa, direttrice artistica e performer Holly’s Good e il suo corpo di ballo le Good Girls Dancer saranno protagoniste di 3 appuntamenti tra Roma, Cassino e Aversa

Spettacolo, danza, burlesque, rigorosamente Made in Italy, eccellenza in campo artistico: questo sono le Good Girls Dancer, corpo di ballo Italiano, capitanato dalla coreografa, direttrice artistica e performer – pluripremiata a livello mondiale – Holly’s Good, che stanno conquistando a colpi di piume, sorrisi genuini e tecnica sopraffina il pubblico del bel paese.

Il 23 maggio andranno in scena per l’ultima serata della stagione con il loro ultracelebre “So Crazy Show” al Jerò Restaurant di Roma, con un last show assolutamente da non perdere, con ospiti a sorpresa e numeri iconici delle Good Girls, tra i quali il loro scatenato Can Can, in assoluto stile parigino, un numero che mescola classe ed eleganza che solo la professionalità italiana riesce a regalare.

Da Roma il collettivo tutto al femminile sarà il successivo sabato 27 maggio al One Club di Cassino, con lo spettacolo “Moulin Rouge”, a cura di Anna Imondi e la direzione artistica e le coreografie della biondissima e vulcanica Holly’s Good.

Un viaggio, tra cabaret e burlesque, nella città dell’amore, Parigi, vista attraverso sfarzosi costumi, piume di struzzo, una pioggia di cristalli Swarovski, e accattivanti acconciature vintage.

Ospite della serata Adelaide Vasaturo, performer internazionale di burlesque e Mezzaluna di “Bar Stella”, lo spettacolo in onda su Rai2 ogni martedì, mercoledì e giovedì sera, condotto da Stefano De Martino. Una cascata di capelli rossi, un cuore grande e tanta energia ed autoironia la rendono un’artista eclettica ed unica, impossibile non innamorarsene!

Il 2 e 3 giugno, invece, le Good Girls Dancer andranno ad esibirsi ad Aversa, presso il Savoy Ballroom, locale in autentico stile anni ‘20, un vero gioiello del genere; mentre Holly’s Good sarà la vera e propria Guest Star della serata del 3 giugno.

Entrambe le serate saranno curate da Madame Flò, artista di burlesque, conduttrice e mente creativa delle serate al Savoy.

Da Roma a Cassino nel Lazio, fino ad Aversa in Campania impossibile mancare ad uno degli spettacoli delle Good Girls Dancers e di Holly’s Good, ne vale assolutamente la pena, save the date!