Dialoghi di Pistoia: esce il libro “Loro e noi”

Dialoghi di Pistoia: dal 23 maggio in libreria “Loro e noi. Sei racconti per esplorare il confine tra umano e animale”

Il 23 maggio esce il nuovo volume della serie Dialoghi di Pistoia edita da UTET, dal titolo LORO E NOI. Sei racconti per esplorare il confine tra umano e animale, un’antologia di racconti di Francesco Carofiglio, Nicola Gardini, Anna Giurickovic Dato, Caterina Soffici, Nadia Terranova ed Emanuele Trevi (pp. 144; € 16).

Sei scrittori tra i più importanti della narrativa italiana contemporanea alle prese con l’altro da noi: gli animali. Il punto di incontro tra natura selvaggia e consapevolezza umana è stato sempre indagato da artisti, scienziati, filosofi. In questa antologia, attraverso storie molto diverse per tema e svolgimento, si tenta di inseguire, se non una definizione, almeno una descrizione di quel punto di incontro.

Un airone cenerino che visita una coppia segnata dalla tragedia, un cane che sfreccia sull’autostrada su un furgone dove non avrebbe dovuto trovarsi, un gorilla che è diventato umano, troppo umano, i gatti che entrano nelle case e fanno delle famiglie, la strada complicata ma in fondo semplicissima che ti porta ad incontrare l’animale con cui condividerai la vita da allora in poi.

Sei storie in cui ritrovare la familiarità degli animali domestici (che restano, però, inconoscibili fino in fondo), la alterità ineluttabile degli animali selvatici (che incrocia le nostre vite in modi potenti e ricchi di significato), i complessi giochi di rispecchiamento e di simbolismo che ogni essere umano non può trattenersi dall’iniziare quando è in compagnia di questi nostri compagni di avventura sul pianeta terra.

Perché loro hanno le loro storie e noi le nostre, ma districarle, in realtà, è impossibile.

Con questo volume sono già 22 i titoli pubblicati nella serie – ideata e diretta da Giulia Cogoli e promossa dalla Fondazione Caript – che ha una tiratura complessiva di oltre 100.000 copie e costituisce uno degli strumenti con i quali i Dialoghi di Pistoia forniscono a un pubblico di appassionati sempre crescente nuovi strumenti di riflessione, che vanno a completare e ampliare il percorso di approfondimento culturale iniziato dalla manifestazione.

Un trait d’union che trova conferma nella presenza di tre degli autori del libro nell’ambito della XIV edizione dei Dialoghi: venerdì 26 maggio alle ore 21.30 in piazza del Duomo, Caterina Soffici e Emanuele Trevi dialogheranno sul tema Avanzi di canile. Letteratura, cani ed altri animali, mentre Nicola Gardini sabato 27 maggio alle ore 10 salirà sul palco del teatro Bolognini con l’incontro Diventare animale: natura e politica nelle “Metamorfosi” di Ovidio.

Gli autori:

Francesco Carofiglio, autore del racconto Storia di Puck. Architetto, scrittore e illustratore, collabora con il Corriere della Sera e la Repubblica. Tra i suoi titoli più recenti si ricordano Le nostre vite (Piemme, 2021) e Cattivi. Mister H. (Feltrinelli, 2022).

Nicola Gardini, autore del racconto L’airone cenerino. Classicista, insegna Letteratura italiana e comparata al Keble College dell’Università di Oxford. All’insegnamento affianca un’intensa attività di critico, classicista, poeta, saggista, narratore, traduttore, pittore. Con il romanzo Le parole perdute di Amelia Lynd (Feltrinelli, 2012) ha vinto il Premio Viareggio-Rèpaci 2012.

Anna Giurickovic Dato, autrice del racconto Nel suo nome. È avvocata, scrittrice e sceneggiatrice. Ha pubblicato La figlia femmina (Fazi, 2017), finalista al premio Brancati 2018 e tradotto all’estero in cinque paesi, e il romanzo Il grande me (Fazi, 2020).

Caterina Soffici, autrice del racconto Il cane perfetto. Ha collaborato a programmi televisivi e radiofonici; è editorialista de La Stampa, collabora con “Tuttolibri”, la Repubblica “Robinson”. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Nessuno può fermarmi (Feltrinelli, 2017) e Quello che possiedi (Feltrinelli, 2021).

Nadia Terranova, autrice del racconto Le selvagge. Per Einaudi ha pubblicato Gli anni al contrario (2015, vincitore di numerosi premi tra cui il Bagutta Opera Prima e il Brancati), Addio fantasmi (2018) e Trema la notte (2022). Collabora con “la Repubblica” e “La Stampa”.

Emanuele Trevi, autore del racconto Il viaggio di Jonathan. Scrittore e critico letterario, ha tradotto e curato classici italiani e francesi e collabora con il Corriere della Sera e con il manifesto. Nel 2021 vince il premio Strega con il romanzo Due vite (Neri Pozza). Con Utet ha pubblicato Viaggi iniziatici. Percorsi, pellegrinaggi, riti e libri (2021).

LORO E NOI. Sei racconti per esplorare il confine tra umano e animale

Utet | serie Dialoghi di Pistoia

ISBN 9791221206395 | pp. 144 | € 16

Ebook compreso nel prezzo

Data di uscita: 23 maggio 2023

La XIV edizione dei Dialoghi di Pistoia, quest’anno, si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 maggio e avrà come tema “Umani e non umani. Noi siamo natura”.