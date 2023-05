Austal Australia e Saildrone stringono un accordo

Austal Australia e Saildrone Inc. hanno stipulato un accordo di collaborazione per la produzione del Saildrone Surveyor

Austal Limited ha annunciato che Austal Australia e Saildrone Inc. hanno stipulato un accordo esclusivo di teaming per individuare insieme le opportunità di collaborazione per la produzione del Saildrone Surveyor, lungo 20 metri, in Australia, da impiegare nella regione indopacifica. Saildrone è leader mondiale nel settore dei veicoli di superficie senza equipaggio di lunga durata (USV), avendo accumulato quasi 1 milione di miglia e 25.000 giorni in mare con la sua flotta. Saildrone Inc. ha sede negli Stati Uniti d’America, ma nel 2023 fonderà Saildrone Australia per soddisfare il settore commerciale e governativo in Australia e nella più ampia regione indo-pacifica.

Nell’agosto del 2022 l’azienda ha avviato una partnership strategica con Austal USA per la costruzione dei Saildrone Surveyor USV presso il cantiere Austal USA di Mobile, in Alabama. Questo nuovo accordo di collaborazione in Australia si basa sulla partnership di successo negli Stati Uniti e rafforza ulteriormente il rapporto tra le due aziende nello sviluppo e nella costruzione di veicoli di superficie senza equipaggio.

“Questo accordo ci permette di portare la produzione del Surveyor Saildrone in Australia, costruendo in parallelo con Austal USA. Questo aumenta la nostra capacità di produrre rapidamente per soddisfare le richieste che prevediamo arriveranno dalla regione indopacifica. Questa tecnologia leader del settore completa il nostro lavoro nel Patrol Boat Autonomy Trial e rafforza le nostre capacità nel mercato delle navi autonome”, ha dichiarato Gregg. Richard Jenkins, fondatore e amministratore delegato di Saildrone Inc. è un cittadino australiano, cresciuto nel sud-ovest dell’Australia occidentale. Jenkins ha studiato principalmente nel Regno Unito e si è trasferito in America nel 2009 per avviare l’attività.

“È fantastico riportare la tecnologia, l’innovazione e gli investimenti in Australia, e in particolare nella mia città natale, Perth”, ha dichiarato Jenkins. Il Saildrone Surveyor USV è lungo 20 metri e progettato specificamente per la mappatura degli oceani profondi e per applicazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), sopra e sotto la superficie. Il Surveyor è autonomo e senza equipaggio e offre estrema resistenza, affidabilità e operazioni economicamente vantaggiose.