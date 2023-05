Stasera su Rai 4 il film “Innocenti bugie”: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 in onda “Innocenti bugie”: ecco la trama del film con protagonisti principali Tom Cruise e Cameron Diaz

“Innocenti bugie” è il film in onda lunedì 22 maggio alle 21.20 su Rai 4. La regia è di James Mangold e gli interpreti sono Tom Cruise e Cameron Diaz. La trama: June incontra Roy su un volo per Boston: lei pensa di aver trovato l’uomo della sua vita, bello, simpatico e capace di ascoltare, ma non sa che Roy in realtà è una spia dell’FBI. Pronto a tutto per salvare uno scienziato che ha scoperto una rivoluzionaria forma di energia, Roy dovrà anche proteggere June, ormai è finita nel mirino dei servizi segreti. Diretto da James Mangold, regista dei fumettistici “Wolverine-L’immortale”, “Logan” e del prossimo film in uscita “Indiana Jones e il quadrante del tempo”, il film con scene di grande azione, vanta nel cast anche attori come Viola Davis, Peter Sarsgaard e Paul Dano.