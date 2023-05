Stasera su Rai 2 nuovi episodi di “Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods”

In prima serata su Rai 2 in onda le serie “Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods”. I nuovi episodi in prima visione assoluta, ecco la trama

“Falene” è l’episodio in prima visione assoluta della quattordicesima stagione di “Ncis Los Angeles”, in onda lunedì 22 maggio alle 21.20 su Rai 2. A seguire, sempre in prima visione assoluta, la tredicesima stagione di “Blue Bloods” con gli episodi “Accoglienza difficile” e “Prove in fumo”. In “Falene”, il dottor Darryl Howard, ricercatore universitario, viene aggredito nel suo laboratorio e ridotto in fin di vita. Secondo il suo assistente mancano all’appello alcuni pesticidi e la squadra dell’Ncis ipotizza che i risultati delle sue sperimentazioni possano essere stati d’intralcio ad alcune multinazionali. Ma il rapimento di una collaboratrice del dottore, la dottoressa Winchester, apre nuovi scenari. Con Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.

A seguire, alle 21.50, nell’episodio “Accoglienza difficile”, la sfarzosa festa per il matrimonio tra i figli di due famiglie mafiose rivali si trasforma in una rissa durante la quale vengono rubati i regali di nozze. Danny e Baez indagano con la sensazione di trovarsi sul set del Padrino. Eddie prende a cuore il caso di un ex poliziotto in pensione che minaccia di uccidere uno spacciatore responsabile della morte del nipote. Erin ammette di aver perso, per un errore di valutazione, una causa contro un criminale che ha stuprato e ucciso una ragazza, ma Jack la convince che l’ammissione del suo sbaglio può aiutare la madre della vittima in una causa civile. Frank si scontra con il sindaco Chase sulla gestione dell’accoglienza dei migranti e chiede delle risorse in più.

Nell’episodio “Prove in fumo”, il deposito del dipartimento di Polizia di New York in cui sono custodite le prove va a fuoco con il rischio che molti criminali vengano scagionati. Tra questi c’è anche Rodriguez. Danny riesce a convincere Lopez, “Il demonio”, a testimoniare contro di lui, ma l’uomo viene ucciso in carcere. Danny tende una trappola a Rodriguez per incastrarlo, ma rischia di venire ucciso. Anthony vorrebbe indagare sull’omicidio di una persona che in passato aveva aiutato ed Erin non è d’accordo. Durante una manifestazione contro la polizia, Eddie blocca una donna aggressiva che simula una lesione al collo e fa causa al dipartimento. Frank, non può schierarsi apertamente in favore di Eddie. Con Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.