“Senza Di Noi” è il nuovo singolo di LOV

“Senza Di Noi”, il nuovo brano di LOV disponibile in digitale, è una sorprendente ballad urban pop rivolta alla generazione Z

Il brano del promettente LOV presenta molti riferimenti all’ambito del viaggio, metafora dell’immancabile tema: l’amore.

Il testo ha l’aspetto di una lettera scritta in un momento di sofferenza per la mancanza di una persona molto cara.

Alcuni elementi del testo possono indurre a pensare che la persona in questione, dopo aver chiuso la relazione amorosa con colui che ha scritto questa ipotetica lettera, sia infine morta.

Per fortuna c’è un lieto fine, e il peso nel petto dell’autore si alleggerisce fino a dissolversi completamente.

Ciò che va a morire non è il sentimento positivo, che rimane vivido, ma quello negativo della disperazione. La malinconia che caratterizza la prima parte della canzone sembra scomparire a poco a poco, lasciando finalmente lo spazio per la catarsi e per il ricongiungimento dei due amanti un tempo separati.

A metà fra il rap e il canto, ciò che LOV in effetti fa non è altro che aprire i “rubinetti emotivi” e dare libero sfogo al suo flusso di coscienza, adottando un’interpretazione volutamente uniforme e “imperturbabile” per creare contrasto.