Davidefare online con il singolo “E domani”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “E domani” di Davidefare: una sentita ballad contro gli orrori della guerra

“E Domani” è la nuova toccante ballad del cantautore veneto DavideFare. Successivamente allo scoppio della guerra in Ucraina è nata una naturale riflessione sulla guerra, sui motivi dei conflitti e ciò che questi portano. Quando a decidere sono solo i potenti e non il popolo il dolore urla ancora più forte.

“Domani che sarà?” E’ una delle tante domande che sorgono. Un pensiero sull’attualità, ma anche sul passato, in cui DavideFare cerca di mandare un messaggio di speranza, soprattutto a chi è più fragile e che si trova a pagarne involontariamente le dolorose conseguenze.

La PACE comincia da noi stessi.

l videoclip prodotto da Time Bomb Music in collaborazione con Enzo Melluso, vuole porre l’attenzione sul testo ed il messaggio che DavideFare vuole trasmettere attraverso uno strumento evocativo come il piano, accompagnato dalla violinista Daniela Dalle Carbonare. È un’ alternanza di suoni ed immagini reali toccanti che danno ulteriore forza alla traccia. Inoltre, la scelta delle candele è per ricordare tutte le vittime di guerra e simboleggiano un messaggio di Pace e di Speranza.

DavideFare è un artista solista del panorama vicentino. Figlio d’arte, fin da piccolo sviluppa una forte passione per la Musica. Inizia a suonare la chitarra, per poi passare al contrabasso.

Nella fase adolescenziale, ha l’opportunità di suonare con un importante band punk della scena, che lo porta a calcare importanti palchi del territorio.

Dopo quest’avventura, DavideFare inizia la sua carriera da solista, proponendo musica di genere Pop. Vince il premio come miglior Solista al “Vicenza Rock Contest” che lo porta a suonare ad un altro Festival del panorama veneto: il FERROCK.

Grazie alle sue qualità artistiche e compositive, nel 2022 firma il suo primo contratto con Time Bomb Music, un’agenzia di produzione musicale con cui collabora per l’uscita dei suoi primi singoli con Sorry Mom!

Lo scopo primario di Davide è quello di far divertire le persone, regalando un sorriso attraverso la sua Musica al fine di farle sentire meglio.