A Borgofranco d’Ivrea l’edizione 2023 di Borgolibri

Il Comune di Borgofranco d’Ivrea, l’Associazione Luci, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino presentano la terza edizione di Borgolibri

Nella prestigiosa e antica cornice di Palazzo Marini a Borgofranco d’Ivrea – Regione Metropolitana di Torino – ritorna per la terza edizione il Festival Letterario BORGOLIBRI: l’intento e la finalità sono quelle di promuovere scrittori e artisti in qualche modo presenti nella Terra Canavesana, Valle D’Aosta, il Torinese e in generale tutto il Piemonte. E’ l’Associazione Luci di Ivrea che organizza quest’anno la kermesse, avvalendosi del supporto della Regione Piemonte, Citta Metropolitana di Torino, Comune di Borgofranco e le Edizioni Pedrini di Pont Saint Martin. La rassegna intende mettere in primo piano e ben in evidenza la promozione della Cultura. Che sia letteraria, artistica o teatrale e si rivolge ad autrici e autori emergenti o conosciuti. E’ stata un punto di incontro, ha saputo fin dalla prima edizione coinvolgere autori contemporanei, senza per questo tralasciare i grandi scrittori e le figure storiche che hanno contraddistinto le Terre Canavesane.

L’inaugurazione sarà giovedì 25 maggio con la sua presentazione per poi concludersi domenica 28 con la piece teatrale interpretata da Oreste Valente accompagnato sulla scena dalla Bottega del Botta. Si ricorderà Italo Calvino nel centenario della nascita. Saranno presenti autori affermati in ambino nazionale come Pier Carlo Quaglieni, Beppe Gandolfo, Giovanni Negri, Pietro Abrate e Gianni Oliva, solo per citare alcuni nomi. Molti anche i volti nuovi che segnano il debutto di promettenti scrittori come nel caso del giovanissimo (15 anni) Federico Mantegari. Ci sarà inoltre la presentazione della “Grafic Novel” su Taddeo Mc Carty realizzata dagli studenti del Liceo Botta di Ivrea. Dal punto di vista storico segnaliamo la ristampa del volume “Ibleto di Challant”, scritto dall’autore canavesano Piero Venesia. Quest’opera è esaurita da anni, ne sono passati quaranta dalla prima edizione. Il racconto di Venesia, uno tra i più importanti scritti sulla figura del nobile di Challant, sarà il vero fiore all’occhiello di questa edizione di Borgolibri. Durante le varie presentazioni di libri – alcuni inediti – ricordiamo il ritorno del “mercatino” sotto “les arcades” di Palazzo Marini.

Domenica 28 maggio sarà anche possibile visitare il “ricetto” di Borgofranco con il tour “Borgofranco il Borgo Barocco” e da una serie di eventi legati al territorio. Gradito ritorno anche per l’Arte, elemento indissolubile fin dalla prima edizione della kermesse letteraria. Infatti nelle giornate del Festival sarà aperta al pubblico la Galleria con le varie opere di Sandra Baruzzi, nota Ambasciatrice della citta della ceramica: Castellamonte. Insieme ci sarà anche l’artista Gallo Galliano, grafico e pittore.

Sono partner culturali di Borgolibri: Centro Studi Pannunzio Torino; Liceo Botta Ivrea; Comune di Mazzè, Città di Castellamonte, Edizioni Pedrini, Comune di Burolo d’Ivrea, Biblioteca e Comune di Romano Canavese, Circolo letterario il Calamaio, Libreria Mondadori Ivrea, Libreria Garda Ivrea, Ass. Gruppo medievale del Canavese Ij Ruset Ivrea, Bottega teatrale del Botta Ivrea, ANGI Italia, Formont Dora Baltea, Proloco di Crova (Vc), la Sentinella del Canavese.