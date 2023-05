Susanna Ferrara in radio con “Anni luce da qui”

“Anni luce da qui” è il nuovo singolo di Susanna Ferrara disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

“ANNI LUCE DA QUI” è un brano che racconta il dolore e la frustrazione di una relazione che si è deteriorata e di due persone che ormai sono disconnesse l’una dall’altra. L’artista descrive la sensazione di sentirsi persi e bloccati da muri insormontabili, senza riuscire a trovare una via d’uscita o una soluzione al proprio dolore. In generale, la canzone riflette sulla difficoltà di far fronte alla fine di una relazione e sulla sfida di cercare di capire e accettare le scelte degli altri. Il testo trasmette anche la sensazione di smarrimento e la mancanza di speranza che spesso accompagnano la fine di una storia d’amore.

Spiega l’artista a proposito del brano: “E’ viva la sensazione di abbandono, di distanza anni luce da quel presente che ancora avvolge me che urlo disperatamente nel vento un qualcosa che non arriva al destinatario ma che torna indietro portato dal vento.”

Il videoclip di “Anni luce da qui” è stato girato sullo stretto di Messina, luogo di incontri e di distacchi, di arrivi e di partenze, di abbracci e di saluti. Ad accompagnare la melodia l’inarrestabile movimento del mare; le due correnti si incontrano, ma allo stesso modo si allontanano in direzione opposta, così come si alterna la luce del giorno al buio . La regia è stata affidata al fotografo Marzio Golino che, focalizzandosi sul brano, ha saputo tradurre in immagini quello che l’artista descrive attraverso la sua voce.

Biografia

Susanna Ferrara nasce a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 30 Maggio del 1997. Ha sempre vissuto in un piccolo paese situato in Sicilia nelle ultime propaggini dei Peloritani, Fondachelli Fantina, con la sua famiglia, a cui è molto legata. All’età di due anni inizia a cantare nelle recite organizzate in Chiesa. A cinque anni inizia la scuola primaria e anche qui canta e recita negli spettacoli scolastici organizzati dalla madre (la sua maestra). Dall’età di quattro anni inizia a studiare danza classica, moderna e latino-americana, partecipando a varie competizioni provinciali, regionali e nazionali e classificandosi nelle prime posizioni. Smetterà di frequentare la scuola di ballo all’età di 17 anni. All’età di 12 anni inizia a studiare canto e pianoforte. Partecipa a vari concorsi regionali e nazionali sia da sola che in duo con la sorella più grande. Sempre in duo con la sorella partecipa per due anni consecutivi alle selezioni di Castrocaro, arrivando nei quarti di finali, e nel 2014 arrivano di fronte ai giudici ad X-Factor. Ha partecipato a vari stage, accademie e seminari in giro per l’Italia con professionisti quali Beppe Vessicchio, Grazia Di Michele, Fabrizio Palma, Albert Hera, Marcello Balestra, ecc. Nel 2016 ha partecipato all’Accademia di Area Sanremo. Nel 2015 si è diplomata al liceo classico “Luigi Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto, per poi iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, laureandosi il 27 luglio 2021. Nel 2019 ha conseguito la laurea di primo livello in Canto Pop/Rock presso il Conservatorio “P.I Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ), ad ottobre 2021 ha conseguito la laurea di secondo livello in Canto Pop/Rock. Approfondisce lo studio del pianoforte. Ha tenuto dei progetti di canto nelle scuole secondarie di primo grado e da due anni insegna canto a bambini e ragazzi. Ha inciso diversi brani inediti, sia da sola che con la sorella, scritti da altri autori e cimentandosi anche come cantautrice. Si esibisce in piazze e locali con la sua Band, anche accompagnandosi live al pianoforte, sperimentando generi che vanno dal pop al soul. Nel 2020 inizia la collaborazione con la casa discografica “Cantieri Sonori” (RM), con la volontà di continuare questo progetto artistico.