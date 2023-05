Pricer confermato fornitore di ESL di Carrefour

Pricer è stato confermato, per i prossimi 3 anni, fornitore di etichette elettroniche da scaffale di Carrefour Francia, Spagna, Belgio, Italia, Romania e Polonia

Il gruppo retail Carrefour ha rinnovato la sua fiducia in Pricer come fornitore esclusivo di soluzioni di etichette elettroniche da scaffale (ESL) per i prossimi tre anni. L’accordo non riguarda le sole nuove installazioni ma anche sostituzioni volte ad ottimizzare la soluzione di comunicazione e automazione del punto vendita.

L’accordo con Carrefour, cliente di Pricer da 20 anni e uno dei maggiori retailer a livello europeo, non contiene alcun impegno in termini di volumi o importi.

“Grazie all’eccezionale servizio, abbiamo scelto Pricer come nostro partner per i prossimi tre anni per Carrefour Francia, Spagna, Belgio, Italia, Romania e Polonia. Questa nuova fase di collaborazione migliorerà il nostro business attraverso l’ultima generazione di funzionalità ESL, centrali per aree critiche come prezzi, promo, automazione o media retail”, ha dichiarato Miguel Angel Gonzalez Gisbert, Global CTDO & digital transformation at Carrefour.

“La partnership con Carrefour dura da diverso tempo: stiamo scrivendo la storia insieme. Questa conferma rappresenta la prova di quanto sia strategica la nostra collaborazione e della fiducia che il partner ripone in noi, sia a livello di soluzioni attuali e future, sia verso il team di Pricer che lavora in stretta collaborazione con Carrefour per offrire la migliore qualità e un servizio eccellente. Ed è anche un passo importante per raggiungere la nostra vision di diventare la prima scelta del mondo retail nell’automazione e nella comunicazione a scaffale”, ha affermato Magnus Larsson, Presidente e CEO di Pricer.

Gli ordini in base a questo accordo saranno inclusi nell’ordine di Pricer per il trimestre in cui sono ricevuti.