Previsioni meteo 21 maggio 2023: piogge da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 21 maggio 2023: il fine settimana si conclude con tempo instabile e piogge diffuse lungo tutta la nostra Penisola

Italia nel mirino del maltempo nelle prossime ore con un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: nuvolosità compatta fino alla giornata di Domenica con tempo perturbato, con possibili disagi sulle regioni del sud Italia e sul Piemonte. La seconda parte della giornata di oggi vedrà l’accentuarsi dell’instabilità pomeridiana con temporali soprattutto sui settori interne del Centro-Sud. Anche nel corso della prossima settimana l’instabilità pomeridiana sarà protagonista con acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi ma in movimento poi verso pianure e coste.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 21 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino cieli coperti e maltempo diffuso, con neve sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni anche intensi in Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali sparsi; quota neve intorno ai 2000-2200 metri sulle Alpi occidentali. Temperature minime stabili o in aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino piogge sparse su tutti i settori, intense su Toscana e Marche. Al pomeriggio nessuna variazione con fenomeni temporaleschi attesi sul Lazio. In serata ancora maltempo con temporali e nubifragi su tutti i settori. Temperature minime stabili e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora tempo instabile su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con fenomeni intensi attesi in Campania. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .