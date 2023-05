“Paesi che vai” su Rai 1 alla scoperta della città di Trento

Dal Medioevo al Barocco: “Paesi che vai”, lo storico programma di Rai 1, in onda la domenica 21 maggio 2023 alle 9.40 andrà alla scoperta della città di Trento

Circondata da un’ampia cerchia montuosa che il poeta Heinrich Heine definì “verdi e lucidi, dèi eternamente giovani”, Trento è una città molto antica, dalla storia affascinante. Fondata dai romani con il nome di Tridentum, per la presenza di tre cime simili a tre denti, fu a lungo contesa tra poteri per la posizione strategica, accanto al fiume Adige e al confine con l’Europa Centrale.

Cogliendo la sua duplice essenza, poiché caratterizzata per lunghi secoli dalla compresenza di sacro e profano nella figura politica e spirituale del Principe Vescovo, “Paesi che vai”, lo storico programma di Rai 1, in onda la domenica 21 maggio 2023 alle 9.40 andrà alla scoperta della città di Trento, conducendo il pubblico in un immaginifico viaggio dal medioevo al barocco, attraverso le eleganti vie del nuovo assetto cittadino voluto da Bernardo Cles, in preparazione del Concilio.

Livio Leonardi incontrerà il Principe Vescovo Cles, nel Castello del Buonconsiglio, che, con la costruzione del Magno Palazzo, fu sua dimora e simbolo del Rinascimento trentino. Con un salto indietro nel tempo, gli spettatori potranno immergersi in una corte ricca e sontuosa, divenuta vero e proprio laboratorio d’arte per la presenza di alcuni tra i più importanti maestri dell’epoca.

Le telecamere racconteranno di come un grande capolavoro del gotico presente nella Torre dell’Aquila nascondesse i segreti del principato vescovile; presenteranno i personaggi più curiosi giunti in città per il Concilio; guideranno il pubblico tra le misteriose leggende legate ai palazzi nobiliari e scopriranno i luoghi di Trento divenuti perfetti set cinematografici.

Paesi Che Vai si sposterà poi nella Val di Sole, scoprendo tra i laghi alpini, un vero paradiso per gli amanti del trekking.