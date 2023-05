Hurricane torna nelle librerie con “Coccodrilli squisiti”

“Coccodrilli squisiti”, la nuova graphic novel di Hurricane – al secolo Ivan Manuppelli – è una vera e propria opera interattiva surrealista

In occasione della mostra “Dalì, Magritte, Man Ray e il Surrealismo. Capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen” in programma al MUDEC – Museo delle Culture di Milano fino al 30 luglio 2023, ad aprile esce in libreria “Coccodrilli squisiti. Generatore automatico di vite surrealiste”, la nuova graphic novel di Hurricane – al secolo Ivan Manuppelli edita – da 24 ORE Cultura.

Il volume non è una tradizionale graphic novel, ma una vera e propria opera interattiva surrealista, un meccanismo grafico e fantastico sorprendente, nel quale il lettore diventa autore in prima persona, costruendo pagina dopo pagina una serie di artisti surrealisti possibili, composti da parti dei reali protagonisti del movimento.

Ogni pagina del volume è ritagliata in quattro strisce verticali: le pagine di sinistra ospitano ciascuna la figura di un artista divisa in quattro livelli dall’alto al basso, quelle di destra la sua biografia, allo stesso modo divisa su quattro livelli. Girando e variamente accostando le quattro strisce delle diverse biografie si generano dei nuovi, fantastici artisti, in cui alla testa con bombetta di Magritte seguono il busto di Breton, il bastone di Dalì e infine le scarpe di Groucho Marx, dando così corpo artisti immaginari, di cui, nella pagina accanto, si può leggere la sorprendente biografia. È la tecnica che i Surrealisti chiamarono del cadavre exquis, e che utilizzarono per comporre poesie, racconti e disegni nei quali un autore scriveva un verso, un altro quello dopo, un terzo quello ancora successivo, generando così delle opere collettive che sovvertivano la logica usuale, facendola esplodere in una fantasmagoria di invenzioni.

Hurricane costruisce un congegno perfetto, un meccanismo a orologeria di invenzioni sorprendenti, grazie al suo stile ironico, graffiante e inconfondibile, che cattura i lettori nella sua rete fantastica, nella quale non si vorrebbe mai smettere di continuare a giocare.