Su Rai 3 “La Gioia della Musica”, speciale dedicato alla Callas

Su Rai 3 speciale “La Gioia della Musica” dedicato alla Callas segreta, in occasione dei cento anni dalla nascita della “Divina”

A 100 anni dalla nascita, sabato 20 maggio alle 21.45 su Rai 3, Rai Cultura dedica una serata speciale a Maria Callas all’interno de “La Gioia della Musica”. Ancora oggi in Grecia la chiamano semplicemente “Maria”. Ma chi era davvero “la Divina”? Per noi italiani è soprattutto “la Callas”, ovvero il mito, la leggenda, colei che ha cambiato per sempre il mondo dell’opera lirica. Ha scritto: «Cantare, per me, non è un atto d’orgoglio, ma solo un tentativo d’elevazione verso quei cieli dove tutto è armonia».

Con testimonianze esclusive, interviste, il canto e il racconto diretto della stessa protagonista, Corrado Augias conduce un viaggio alla scoperta dei segreti di “Maria” e di come Maria divenne “la Callas” – tra luoghi, amori, successi e cadute di un’artista che rapidamente è diventata una leggenda – grazie anche a un repertorio eccezionale, spesso a colori (una rarità), che ripercorre i viaggi, gli spettacoli e le arie più celebri della divina Callas.

Fino al tragico epilogo: l’arresto cardiaco che la colpì nella casa di Parigi a soli 54 anni. Aveva fatto in tempo a dettare le sue ultime volontà alla fedele domestica: “Fai spargere le mie ceneri nel Mar Egeo. Abbraccerò il mio Aristotele attraverso il mare”. Compagni di Corrado Augias in questo viaggio saranno: la direttrice d’orchestra Speranza Scappucci; il giornalista esperto di opera lirica Alberto Mattioli; Monica Bellucci, che ha interpretato Maria Callas a teatro; Stefano Belisari, in arte Elio, divulgatore appassionato di opera lirica; il biografo e regista Tom Volf; Giovanna Lomazzi, grande amica di Maria Callas.