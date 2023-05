Previsioni meteo 20 maggio 2023: nuova ondata di maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 20 maggio 2023: perturbazione in arrivo sulla nostra Penisola, attese piogge anche forti specie al Nord-Ovest

Condizioni meteo in parziale miglioramento sull’Italia per l’esaurimento del vortice di bassa pressione che nei giorni scorsi ha portato forte maltempo sulla nostra penisola. Attenzione però perché il maltempo è di nuovo alle porte. La giornata di oggi potrebbe culminare con precipitazioni piuttosto persistenti sul Piemonte, con una dinamica atmosferica molto simile a quanto verificatosi in Emilia Romagna. Da alcuni modelli matematici sono attese cumulate di pioggia piuttosto ingenti. Precipitazioni, seppur di minore intensità, sono attese anche sulle restanti regioni. Per una fase più stabile ci sarà da attendere almeno fino alla prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 20 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi, anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni anche intensi sul Piemonte, asciutto al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con fenomeni temporaleschi attesi in Appennino. In serata tempo in miglioramento ma con residue piogge sparse ed ancora cieli coperti.

In Toscana giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio associate a piogge diffuse di debole o moderata intensità. Generale esaurimento dei fenomeni tra la sera e la notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sulla Sardegna orientale. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni anche a carattere temporalesco lungo i settori appenninici e sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con possibili temporali sui settori orientali di Calabria, Sicilia e Sardegna.

In Calabria giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio associate a piogge diffuse, anche a carattere di temporale sui settori ionici. Ancora fenomeni in serata anche di forte intensità, graduale miglioramento nella notte.

Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .