Novara e Lago d’Orta protagonisti a “Linea Verde Life” su Rai 1

Nella mattinata di Rai 1 torna l’appuntamento con il programma “Linea Verde Life”: la puntata è dedicata a Novara e al Lago d’Orta

Può una risorsa connotare un territorio tanto da renderlo unico e peculiare? E quando la stessa risorsa arriva a scarseggiare, cosa succede? Lo racconta “Linea Verde life” durante il viaggio di Marcello Masi e Daniela Ferolla tra Novara e il Lago D’orta, sabato 20 maggio 2023 alle 12:30 su Rai1. È infatti l’acqua la protagonista di una puntata dedicata alla provincia piemontese che più di tutte, in questo momento, soffre la carenza di una risorsa tanto preziosa. Acqua come base per un’agricoltura dedicata alla produzione di riso, acqua che non va sprecata, acqua che scorre nei fiumi e riempie i laghi di un’area dove bellezza e ingegno vanno di pari passo.

Grandi opere urbane, sostenibilità, patrimonio verde, tecnologia, sono alcune delle tematiche affrontate in un racconto davvero denso di una città che spinge per far conoscere il proprio valore e affermarsi anche dal punto di vista turistico. Ampia pagina dedicata alla gastronomia, con la stuzzicante ricetta di Federica De Denaro, ispirata ai prodotti, maestosi e vari, del Piemonte.

Linea verde Life è in onda su Rai1 e Rai Italia. Conducono Marcello Masi, Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro.