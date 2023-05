Luna Palumbo su YouTube con il videoclip di “Batticuore”

Su YouTube il videoclip ufficiale di “BATTICUORE”, il nuovo singolo di LUNA PALUMBO, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Smilax Publishing

Il brano è stato presentato a Una Voce per San Marino, il festival del Titano che seleziona il rappresentante del microstato all’Eurovision Song Contest 2023, dove la cantautrice ha raggiunto la fase delle semifinali, sfiorando poi l’accesso al gran finale nel round di ripescaggio.

Proprio in questa occasione Luna Palumbo ha avuto l’occasione di raccogliere importanti consensi a livello internazionale per la sua “BATTICUORE”, traccia scritta da lei stessa e prodotta da Peter Torre. Rilasciata in digitale con la label Smilax Publishing.

Il brano, che si rifà ad atmosfere glam, omaggiando l’immortale Raffaella Carrà e l’autentico inno “Rumore”, è accompagnato adesso da un videoclip girato presso il WB Studio di Woman’s Brand. Nella clip l’artista è accompagnata dalle ballerine Gaia Fattore e Giulia Spera, dirette dal coreografo Antonio Della Porta.

LUNA PALUMBO – BIOGRAFIA

Luna Palumbo è nata l’11 giugno del 1990. Conosce le tavole del palcoscenico fin dalla tenera età. Nel 2008 viene notata dal Patron del Concorso di Bellezza “Un Volto X Fotomodella” e gira l’Italia partecipandone a tutte le tappe come ospite fino alla finale, in onda su Rai 2. Nel 2014 è una delle concorrenti più vista del Talent “The Voice of Italy”, in onda su Rai 2. Negli anni 2014-2018 Luna gira l’Italia con il suo Tour Live nelle piazze e nei teatri. Nel 2015, il singolo di debutto “Persi”, divenne inno ufficiale di “30 ore per la vita”, maratona radiofonica curata da Lorella Cuccarini. Nel 2017 è uscito “Sopravvalutata”, il primo album di inediti, anticipato dai singoli “Casomai” e “Sopravvalutata” che nel giorno di lancio si piazzò 35° nella classifica Pop mondiale di Itunes. Nel 2019 è finalista italiana del “Festival della Canzone Italiana di New York” e ne conquista il podio nella Grande Mela. L’8 novembre 2019 è uscito “Quanto dura un girotondo”, il singolo premiato proprio alla XXII edizione del “Festival della Canzone Italiana di New York”, trasmesso in mondovisione da Rai Italia. Il mese successivo è impegnata nel Tour in Malesia come Performer al fianco del Dj Peter Torre. L’11 giugno 2020, tramite il rilascio del videoclip del brano “Una casa piccola”, la cantante annuncia la sua prima gravidanza. Il 18 dicembre 2020 esce “Future Kids” sotto etichetta Sony Music Italia, brano in featuring con Snoop Dogg e Lil Van, progetto discografico in beneficenza per sostenere le Terapie Intensive Italiane collassate dal Corona Virus. Il 28 gennaio 2022 esce in tutto il mondo “My Heart is beating”, brano scritto da Luna e prodotto dal Dj Peter Torre. Il 1° Luglio 2022 dalla collaborazione tra Luna Palumbo, Lele Joop e Peter Torre nasce la hit dell’estate cilentana: ecco “Le mani del Cilento“. A Febbraio 2023 torna sulle scene con “Batticuore”, singolo che la porta in semifinale a Una Voce per San Marino.

https://www.instagram.com/lunapalumbo/