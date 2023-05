“La Quarta Dimensione”: Paolo Mazzucato espone ad Arte Borgo Gallery

La mostra personale dell’artista Paolo Mazzucato dal titolo “La Quarta Dimensione”. si svolgerà presso Arte Borgo Gallery in Roma fino al 26 maggio 2023

Sabato 20 maggio 2023 alle ore 18:00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery, sarà inaugurata la mostra personale di Paolo Mazzucato dal titolo “La Quarta Dimensione”.

L’artista presenta una serie di opere in cui la sua ricerca si pone proprio come la necessità di tornare a far riflettere l’individuo sulla sua natura, sul chi siamo, da dove veniamo, perché siamo qui.

In fisica, e in particolare nella teoria della relatività, la quarta dimensione è riferita al tempo, componente che costituisce lo spazio-tempo quadridimensionale unificato in cui occorrono ed esistono tutti gli eventi del nostro universo. Affascinato da tali dinamiche, Paolo Mazzucato non ha fatto altro che trasporle in pittura; la sua Arte della Quarta Dimensione unifica infatti in un’opera le proiezioni figlie dell’inconscio dell’artista e dell’universo, la cui unione contraddistingue la dimensione all’origine del pensiero umano in termini spazio-temporali. Tutto ciò viene espresso attraverso delle creazioni artistiche dal carattere dirompente ed ipnotico, in cui le varie figure si compenetrano e si susseguono senza interruzioni, occupando per intero lo spazio sotto la scia di una sorta di horror vacui contemporaneo. Il risultato sono spazi onirici dal richiamo irresistibile, ricchi di giustapposizioni cromatiche e simboliche.

Nato a Roma il 07/04/1958, Paolo Mazzucato è laureato in Architettura e svolge la libera professione come arredatore d’interni e designer. La sua ricerca pittorica ha l’obiettivo di comunicare un messaggio di natura psicologica, filosofica, spirituale, frutto di una maturazione interiore e di una ricerca culturale nello specifico contesto.

LA QUARTA DIMENSIONE

a cura di Anna Isopo

presentazione a cura della storica dell’arte Martina Scavone

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio 25 – Roma

Dal 20 al 26 maggio 2023

Inaugurazione: sabato 20 maggio ore 18:00

Orari: dal martedì al sabato 11 | 19 Domenica e festivi chiuso

Info: info@arteborgo.it | 345.22.28.110