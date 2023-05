Innovazione: IAG investe nella startup israeliana Votis

IAG investe nella startup israeliana Votis, che ha ideato un dispositivo innovativo per il trattamento dell’ischemia critica degli arti inferiori e del piede diabetico

Italian Angels for Growth, il principale Network-Powered Venture Capital investor in Italia, annuncia la partecipazione a un round SAFE di investimento di $2,270,000 in Votis.

Votis, fondata nel 2017 a Gerusalemme, è una realtà che opera principalmente nell’ambito dell’ischemia critica degli arti inferiori, lo stadio più avanzato dell’arteriopatia. In particolare, la specializzazione di Votis è l’identificazione e il trattamento di stratificazione della sindrome del piede diabetico. Attualmente, infatti, in tutto il mondo più di 200 milioni di persone soffrono di arteriopatie degli arti inferiori e, solo in Italia, ogni anno tra i 7 e gli 8mila pazienti diabetici sono costretti a ricorrere all’amputazione del piede a causa delle complicazioni di questa patologia.

I business angel di IAG hanno dunque deciso di credere nelle potenzialità di Votis, nel corso di un round di investimento che ha portato la startup israeliana a raccogliere 2.270.000 dollari. Proprio lo scorso anno una delegazione IAG ha intrapreso una settimana di incontri professionali per promuovere le sue attività e intensificare i rapporti con i principali attori della Silicon Wadi. Un’occasione per che permetterà di velocizzare la diffusione delle soluzioni innovative, così come dimostrato anche dall’investimento in Votis.

Claudio Zuccolotto, Consigliere di Amministrazione nella società, insieme a Luca Casalena e Marco Colombetti, Champion IAG in questo investimento spiegano: “Non è la prima volta che, come business angels, ci interessiamo a progetti innovativi in ambito sanitario. L’investimento in Votis risponde a due necessità: la prima è quella di finanziare un’idea a nostro avviso vincente, la seconda è quella di dare un supporto allo sviluppo di nuove tecnologie che vadano a migliorare la vita di milioni di persone. Guardando solo in Italia, ad esempio, i diabetici sono oltre 3.5 milioni. Questo progetto potrebbe rappresentare davvero una svolta per tutte queste persone e per il sistema sanitario nazionale”.

Lo strumento ideato da Votis, infatti, è rivoluzionario: sebbene porti a gravi complicanze come l’amputazione, l’arteriopatia degli arti inferiori spesso non viene diagnosticata in tempo utile per proporre soluzioni terapeutiche alternative. Votis PedCheck™, invece, è in grado di identificare per ciascuna area del piede (definite angiosoma), i cambiamenti nel volume del sangue, nella perfusione e nell’ossigenazione, utilizzando una nuova tecnologia e algoritmi di proprietà di Votis per osservare in profondità il piede. Ciò consente un trattamento precoce, una migliore guarigione delle lesioni e la prevenzione dell’amputazione, oltre alla riduzione dei costi sanitari.

Inoltre, Votis PedCheck™ è un dispositivo portatile ed economico. I connettori monouso applicati al piede fissano dei sensori foto rilevatori che misurano automaticamente la dispersione e l’assorbimento della luce, connettendosi a un’unità piccola e leggera che trasmette informazioni digitalmente tramite un cloud. I dati ottenuti vengono automaticamente convertiti in un punteggio chiamato Indice HOVR™, acronimo di Hemodynamic Occlusive Vascular Response, per determinare la gravità della situazione.

Merrill Weber, Co-Founder e CEO di VOTIS: “Siamo molto orgogliosi di aver al nostro fianco dei validi investitori come i business angel di IAG. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare sempre più questo dispositivo, rafforzando la collaborazione con l’Europa”.