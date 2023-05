A “Mi manda RaiTre” si parla dell’alluvione in Emilia-Romagna

L’emergenza alluvioni e la legge “salva suicidi” al centro della nuova puntata di “Mi manda RaiTre” in onda stamani sulla terza rete

Una violenta alluvione si sta abbattendo in questi giorni sull’Emilia-Romagna e sulla parte settentrionale delle Marche, causando allagamenti, distruzione, persone sfollate e vittime. Era già accaduto qualche settimana fa e anche a settembre dello scorso anno, quando un evento meteorologico imprevedibile ed eccezionale colpì le Province di Ancona e Pesaro-Urbino. Da questi luoghi riparte il racconto di “Mi Manda RaiTre” – nella puntata in onda sabato 20 maggio alle 9.00 su Rai 3 – per comprendere la situazione e le possibili vie d’uscita, al fine di rendere il territorio italiano più stabile e sicuro.

Altro argomento della puntata è la legge “salva suicidi”. Si stima che in Italia ci siano più di 5 milioni di persone sovraindebitate. La legge “salva suicidi” è stata approvata nel 2012 per diminuire la pressione debitoria su famiglie e imprese. Ma come funziona? Fra i passaggi per accedere alla legge, c’è l’obbligo di rivolgersi al tribunale o a un Occ (Organismo di composizione della crisi) che valuti l’entità del debito e strutturi un possibile piano di rientro.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo ci saranno: Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico del Cnr; Giulio Boccaletti, climatologo e ricercatore onorario della Oxford University; Alessandro Triglia, geologo Ispra-Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Antonino Trommino, presidente Fondazione Adr dei commercialisti; Stefano Santin, Casa del consumatore.