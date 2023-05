Previsioni meteo 19 maggio 2023: tempo instabile al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 maggio 2023: piogge sparse sulle regioni settentrionali, breve tregua dal maltempo al Centro e al Sud

Condizioni meteo in lieve miglioramento sull’Italia dopo l’ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo l’Emilia-Romagna dove si contano vittime e sfollati. Nella giornata di oggi avremo cieli ancora coperti specie al Nord, dove non sono escluse piogge sparse. Clima più asciutto al Centro e al Sud ma la tregua sarà davvero breve. Per il terzo weekend di maggio un robusto anticiclone delle Azzorre è dispiegato sull’Atlantico con massimi fino a 1035 hPa. Un altro campo di alta pressione è posizionato sulla Scandinavia mentre tra Europa occidentale e Mediterraneo resta attiva una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota. Avremo dunque condizioni meteo instabili a causa di un nuovo minino in approfondimento sul Tirreno.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto sui settori adriatici. In serata non sono attese variazioni di rilievo con piogge ancora sugli stessi settori, più intense sul Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse nelle zone interne e variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in aumento con piogge sparse sul versante tirrenico, asciutto con cieli nuvolosi su Marche e Abruzzo.

In Toscana tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di instabilità con fenomeni diffusi ma generalmente di debole intensità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove con ampi spazi di sereno tra Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sulla Sardegna e asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Tra la serata e la notte piogge in estensione su Sicilia e regioni tirreniche.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Addensamenti più compatti tra la sera e la notte con possibilità di deboli piogge sparse.

Temperature minime in lieve diminuzione sulle regioni centrali e in aumento al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime in calo al Nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .