Sarah Altobello su YouTube con il video di “Pullula”

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Sarah Altobello regala un’esplosione di felicità nel video di “Pullula” online su YouTube

Dopo un’attesa che ha tenuto i fans con il fiato sospeso, finalmente è stato pubblicato il vivace video di “Pullula“, il brano di Sarah Altobello che sta ottenendo un notevole successo nelle radio italiane ed estere. Diretto dalla talentuosa regista Sophie Perazzolo, il video mostra la showgirl che balla e salta tra palloncini colorati e caramelle giganti, enfatizzando il carattere volutamente frivolo del brano. La chiave dell’affermazione di Sarah sta proprio nel portare momenti di allegria e spensieratezza, anche in un periodo storico in cui ce n’è un grande bisogno.

L’ispirazione per il brano è nata durante la partecipazione di Sarah al popolarissimo reality show condotto da Alfonso Signorini, il “Grande Fratello Vip“: durante una delle sue esibizioni, Sarah ha intonato un motivetto simpatico che immediatamente è stato ripreso da tutti gli altri partecipanti come se fosse già diventato un tormentone conosciutissimo.

Lo straordinario successo del singolo è attribuibile anche alla grande competenza del manager di Sarah Altobello, Tony Toscano, che ha saputo cogliere al volo l’opportunità e trasformare un momento di svago in un grande successo musicale. Oggi la popolarità della showgirl ha attirato l’attenzione dei media, che non fanno altro che parlare del singolo.

“Pullula” è stata prodotta in un’atmosfera di grande entusiasmo e leggerezza, che riflette perfettamente la personalità di Sarah. Il brano è un mix di sonorità pop e dance, con un testo estremamente orecchiabile che coinvolgerà sicuramente il pubblico.

Dietro il progetto c’è una squadra di talento: la canzone è stata realizzata a Savona, presso gli studi di registrazione di Music Universe a.c.m. e ha beneficiato degli arrangiamenti di Luigi Mosello e del mixaggio di Roberto Russo. Il pezzo è stato composto dalla stessa Sarah per il testo, mentre la musica è stata scritta da Fabio e Luigi Mosello. Il brano, pubblicato sotto l’etichetta Music Universe a.c.m., è distribuito in tutto il mondo dalla società Believe International.

In conclusione possiamo senza dubbio affermare che “Pullula” si preannuncia come uno dei tormentoni estivi più divertenti e orecchiabili dell’ imminente estate. Sarah Altobello dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di intrattenere il pubblico e si conferma come una delle personalità più interessanti e creative del panorama televisivo italiano.