Previsioni meteo 18 maggio 2023: il maltempo insiste

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 maggio 2023: lunga fase di tempo instabile con piogge e temporali su gran parte dell’Italia

Condizioni meteo che si manterranno ancora instabili sull’Italia, come avviene ormai da diversi giorni. La giornata di oggi vedrà infatti ancora piogge e temporali su gran parte delle nostre regioni. Piogge attese soprattutto sui settori alpini, zone interne del Centro-Sud e regioni tirreniche. Anche il clima si manterrà piuttosto fresco per il periodo, con temperature leggermente sotto la media. Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che per il terzo weekend di maggio mostrano un robusto anticiclone delle Azzorre sull’Atlantico con massimi fino a 1035 hPa. Un altro campo di alta pressione è posizionato sulla Scandinavia mentre tra Europa occidentale e Mediterraneo resterà attiva una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota. Condizioni meteo instabili in Italia nel prossimo weekend a causa anche di un nuovo minino in approfondimento sul Tirreno.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Liguria e Lombardia, con isolati piovaschi; neve sulle Alpi occidentali dai 1900 metri, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini, condizioni meteo invariate altrove. In serata ancora qualche piovasco sui rilievi; nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni di nord-ovest.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli piogge tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo miglioramento con molte nubi su tutti i settori.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito, locali piogge sulle coste meridionali. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo per lo più stabile ma con molte nuvole in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta su Molise e Isole Maggiori con possibili piovaschi, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa sulle regioni peninsulari, fatta eccezione per la Calabria; invariato altrove. In serata fenomeni in esaurimento sulla Basilicata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge attese nella notte sulla Sardegna.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata con addensamenti sparsi alternati a schiarite ma con tempo asciutto.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo su tutta la penisola.

