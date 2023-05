Kuni pubblica la nuova canzone “Home To Me”

Fuori per Factory Flaws “Home To Me”, il terzo singolo di Kuni, progetto dell’artista romana Eleonora Danese che inaugura con questo brano il 2023

Esce per Factory Flaws Home To Me – il terzo singolo di Kuni, progetto dell’artista romana Eleonora Danese che inaugura con questo brano il 2023.

È un pezzo maturo e ambizioso, costruito su una produzione ricca di texture calde e organiche. È una canzone che parla dei sentimenti di solitudine e frustrazione che derivano dalla difficoltà di mantenere vivi rapporti che, per quanto ci si sforzi, sono spesso destinati a chiudersi.

Parlando del suo nuovo brano, Kuni ha dichiarato: “Home To Me” è un ritratto molto delicato dei miei sentimenti nel momento in cui una relazione – di qualsiasi tipo – non finisce bene per me. Ho capito che succede sempre la stessa cosa, perché ho individuato un pattern ricorrente nel corso degli anni. Amore, amicizia, famiglia: ogni volta che ripongo le mie speranze in un legame e questo legame non funziona, mi ritrovo sempre a casa, nella mia stanza, sul mio letto a pensare a cosa è andato storto e a quali errori ho commesso. Finisco sempre per pensare che in qualche modo sia stata colpa mia. Così, casa diventa per me il luogo in cui rimango sola con i fantasmi che ho collezionato e affrontato nel corso degli anni, inevitabilmente finendo per perdere – ancora oggi – con alcuni di loro”.

Biografia

Kuni è Eleonora Danese e il suo nome d’arte è l’abbreviazione di Kunimitsu, uno dei personaggi principali del famosissimo videogioco Tekken. Fin da piccola Eleonora è stata ossessionata dalla cultura giapponese, tanto da conseguire in seguito una laurea in Lingue e Civiltà Orientali, specializzandosi in Coreano e Giapponese, e aver vissuto per un breve periodo a Tokyo nel 2013.

Ha capito che la musica era ciò che voleva fare nella vita quando ha visto per la prima volta il film “School of Rock”: all’età di dieci anni, aveva già le idee chiare.

Kuni aveva una band punk-rock al liceo – The Dwarves, The Giant & The Blonde – e in quegli anni ha studiato un po’ di chitarra e basso. Non essendo mai stata una studentessa modello con quegli strumenti, però, li ha abbandonati presto, preferendo prendere lezioni di canto e pianoforte per accompagnamento.

Sebbene abbia sempre scritto poesie, storie fantastiche, diari e altri tipi di testi, ha avuto non poche difficoltà ad avvicinarsi alla forma della canzone. Sentiva spesso di non essere degna di scrivere musica e passava più tempo a dubitare delle sue capacità che a cercare di usarle. Ma tutte le cose che ribollivano dentro di lei finalmente sono riuscite a venir fuori.

Dopo aver ascoltato per quasi vent’anni tutta la musica che ha potuto, Kuni ha scritto le sue prime canzoni nel 2019 e le sono sembrate da subito una buona combinazione delle sue influenze artistiche: testi malinconici, melodie dolci e aspirazioni punk-rock. Per i suoi primi lavori ha collaborato con Golden Years, noto produttore italiano che l’ha aiutata a trovare la forma finale delle sue canzoni. Il primo frutto di questa collaborazione è Sleep Baby, il biglietto da visita scelto da Kuni per presentarsi al pubblico e prima canzone del suo EP di debutto in uscita prossimamente, seguito da A Feeling. I brani hanno ricevuto un ottimo riscontro e il supporto di piattaforme digitali quali Amazon Music e Spotify con l’inserimento in playlist editoriali come New Music Friday, Fresh Finds e Borderless. Kuni fa parte degli artisti del roster della boutique label Factory Flaws