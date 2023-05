Su Rai 1 stasera “The Help”: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 1 “The Help”: ecco la trama del film con Emma Stone e Octavia Spencer, Oscar come migliore attrice non protagonista

Tratto dall’omonimo romanzo di Kathryn Stockett, “The Help” – il film con Emma Stone premiato con un Golden Globe e un Oscar a Octavia Spencer come migliore attrice non protagonista – è in programmazione mercoledì 17 maggio alle 21.25 su Rai 1.

La storia si svolge a Jackson, Mississippi, negli anni Sessanta: Eugenia Phelan, detta Skeeter, torna nella sua città natale dopo aver conseguito la laurea. Riabbracciare le amiche e i genitori, facoltosi proprietari terrieri, corrisponde tuttavia a una vita che ha al centro valori come il benessere, il matrimonio e l’etichetta, e che non è più la sua. Skeeter vuole infatti realizzarsi sul piano professionale e per questo inizia a lavorare in un giornale locale, mentre in parallelo porta avanti un progetto con una casa editrice di New York.

Le basta poco per rendersi conto dell’arretratezza del Mississippi, uno Stato attraversato dalla segregazione e dal razzismo, dove le famiglie bianche assumono domestiche di colore che subiscono discriminazioni e umiliazioni costanti. Nonostante l’opposizione dell’alta società, Skeeter decide quindi di intervistare le donne nere, che hanno passato la vita a prendersi cura di importanti famiglie ricche del Sud, e di raccontare la vita dei bianchi dal punto di vista dei neri.

Insieme alla Stone – in un ricchissimo cast praticamente tutto al femminile, diretto da Tate Taylor – ci sono anche Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Anna Camp.