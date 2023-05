Previsioni meteo 17 maggio 2023: ancora piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 maggio 2023: tempo in miglioramento al Sud, l’instabilità non dà tregua alle regioni centro-settentrionali

Mese di maggio finora all’insegna del maltempo e le condizioni meteo delle prossime ore non faranno eccezione. Nella giornata di oggi avremo infatti ancora piogge sulle regioni del Nord e del Centro Italia, mentre al Sud il clima risulterà più asciutto. Le condizioni meteo resteranno instabili anche per la seconda parte della settimana. Il principale attore per il bel tempo sulla nostra Penisola, l’anticiclone delle Azzorre, resterà infatti ben saldo sull’oceano Atlantico e anzi tenterà alcune espansioni verso la Penisola Scandinava. Per il prossimo weekend diversi modelli ipotizzano addirittura la risalita di una nuova circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Pianura Padana, Appennino e Liguria di Levante. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 2000-2100, più asciutto su pianure di Lombardia e Veneto. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentale, più asciutto altrove ma con ancora molte nubi.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto tra bassa Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi nelle zone interne, più asciutto sulla Toscana. In serata residui fenomeni su zone interne del Lazio e regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

In Toscana tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi su tutta la regione. Ancora locali precipitazioni tra pomeriggio e sera sui settori interni, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto altrove con nubi sparse e sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi tra Campania, Molise e Puglia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo più asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare e ampie schiarite sulle Isole Maggiori.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori tirrenici della regione, variabilità asciutta altrove. Tempo più stabile tra pomeriggio e sera con nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite.

Temperature minime per lo più stazionarie su tutta la Penisola; massime in aumento al Sud e sul medio versante tirrenico, stabili o in diminuzione sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .