Joker Boat rinnova per il quarto anno la fiducia a NAXA

Joker Boat rinnova l’incarico Comunicazione a Naxa: un processo di digitalizzazione continua, dall’acquisizione cliente alla gestione ordini e produzione

Gli ottimi risultati ottenuti durante la collaborazione nel 2022 tra Joker Boat, noto produttore milanese di gommoni nautici “unici” e Naxa, l’agenzia specializzata in Consulenza Strategica, Comunicazione e Digital Marketing con sede in provincia di Monza, sono valsi a quest’ultima il rinnovo dell’incarico di gestione della comunicazione per il quarto anno consecutivo.

Nata ufficialmente nel 1979 dall’avventura imprenditoriale di Giuseppe Aiello sotto il nome di EuroNauticSport, l’azienda è entrata sul mercato con il marchio Joker Boat negli anni ‘80, segnando in 10 anni un grande successo di brand con oltre 1000 barche prodotte all’anno.

Partita con la produzione di battelli di piccola misura, completamente fatti a mano, oggi Joker Boat produce gommoni nautici ‘unici’, dalle infinite possibilità di personalizzazione, ideali per la pesca, il lavoro e la famiglia, e opera su diversi mercati europei (Italia, Francia e Spagna in primis).

“Quando ci siamo rivolti a Naxa eravamo ancora una medio-piccola realtà ma, grazie all’intuizione del componente più giovane della famiglia Andrea Aiello, prima, e al supporto dell’agenzia, poi, siamo cresciuti molto velocemente – ha commentato Cinzia Grottoli, Marketing Manager di Joker Boat – Abbiamo dovuto affrontare un percorso di digitalizzazione a tutto tondo che portasse l’azienda, ancora a conduzione familiare e a gestione artigianale, a una presenza online chiara, ben posizionata e dall’identità ben definita, in un mercato comunque ancora molto tradizionale e imperniato su processi quasi esclusivamente offline”.

La collaborazione, avviata 4 anni fa, ha accompagnato Joker Boat nel suo digital journey attraverso la digitalizzazione di tutti i processi, dall’ordine alla consegna, fino a entrare nella sua operatività. Tra i risultati più significativi, un +62% nelle Google ADS Impression dell’ultimo anno, +94% di kw in prima posizione su dominio .it 2022 su 2020, +99% di kw in prima posizione su dominio .com 2022 su 2020 e +88% di kw in prima pagina su dominio .fr 2022 su 2020, con una media del +76% di kw organiche totali.

I primi interventi hanno riguardato il sito web, che è stato completamente rivisto, sia in termini di contenuti che di funzionalità.

“Lato contenuti abbiamo agito maggiormente sul racconto identitario e sulla grafica, al fine di valorizzarne l’offerta, prendendo spunti dal mercato Automotive. Sul fronte delle funzionalità, invece, abbiamo lavorato all’implementazione delle sezioni di ricerca “Usato” e “Noleggio”, nonché al miglioramento dell’Area riservata e della Registrazione delle garanzie, che funziona con codice e serial number della barca – ha spiegato Massimo Pennati, Sales Consultant e socio Naxa – Inoltre, abbiamo sviluppato l’ecommerce e integrato il configuratore online per permettere la produzione just in time dei gommoni, con un elevato grado di personalizzazione”.

In seguito, la consulenza Naxa ha riguardato il posizionamento sui motori di ricerca sui mercati italiano, spagnolo e francese, l’ottimizzazione SEO, il popolamento del blog, Google Ads e gestione social media in organico.

“Per quanto riguarda quest’ultima attività, se prima tutta la comunicazione ricadeva sotto il canale ufficiale, abbiamo deciso di aprire i canali social delle diverse linee prodotto, Clubman, Barracuda a Coaster su Linkedin e YouTube – ha continuato Massimo Pennati – La linea Barracuda, in particolare, è da circa un anno leader di mercato nel settore pesca e abbiamo registrato la curiosità di clienti tedeschi, portoghesi e inglesi soprattutto sui canali Instagram e Facebook”.

Ma la consulenza di Naxa è andata ancora oltre con lo sviluppo di una piattaforma Gestionale su misura, in grado di gestire il processo d’ordine dall’assegnazione dei contatti ai dealer alla realizzazione dei preventivi, fino alla conferma dell’ordine e alla gestione della produzione.

“C’è voluto circa un anno di sviluppo per portare a termine il progetto e siamo pronti a rilasciarlo a maggio – ha chiarito Massimo Pennati – Questo grazie anche alle competenze che abbiamo portato a bordo nel 2021 con l’acquisizione dell’agenzia digital Swype Lab”.

Oggi Joker Boat si concentra nell’ascoltare la propria clientela per sviluppare soluzioni sempre nuove e innovative, mantenendo il cliente al centro della progettazione e della realizzazione del battello.

“È stato importante guardarci intorno per capire a che punto ci trovassimo e poi affidarci ai partner giusti. Tuttavia restiamo dell’idea che sia sempre meglio non copiare gli altri se si vuole essere diversi e fare la differenza – ha concluso Cinzia Grottoli, Marketing Manager di Joker Boat – Con Naxa abbiato trovato un fedele interprete di questo nostro mantra e un partner con cui esplorare sempre nuove opportunità. Chissà che un domani non si possa iniziare a fare qualche incursione anche sul Metaverso”.