“Eravamo la terza C” arriva al al Teatro Tirso De’ Molina

In scena in prima assoluta ERAVAMO LA TERZA C, commedia scritta e diretta da Salvatore Scirè, dal 17 al 21 maggio al Teatro Tirso de’ Molina di Roma

Va in scena in prima nazionale, dal 17 al 21 maggio, al Teatro Tirso De’ Molina, ERAVAMO LA TERZA C, commedia scritta e diretta da Salvatore Scirè, il quale ha voluto rendere un omaggio affettuoso alla sua scuola, il prestigioso Liceo E.Q.Visconti di Roma (il più antico liceo d’Europa, fondato da S.Ignazio de Loyola nel 1583 col nome di Collegio Romano).

Alcuni compagni di liceo si ritrovano a pranzo dopo 25 anni dalla maturità, in un clima di grande empatia, con spirito di goliardica affettuosità, come di solito avviene in simili circostanze.

Poiché il teatro ha bisogno di essere intrigante e di incuriosire fino alla fine, l’Autore, dopo il momento dei divertenti “amarcord”, si è divertito a immaginare l’emergere di antiche rivalità, gelosie, dispetti; insomma, dettagli che gli interessati cercano di nascondere. In realtà, ad uno ad uno, sono costretti a fare i conti con la propria “coscienza”, la quale li indurrà a rivelare, ovvero a confessare segreti piccoli e grandi. E anche questo meccanismo, alla fine, nasconderà una divertente sorpresa!

Tra musiche della nostalgia (quelle dei favolosi anni 60 e 70) e divertenti balli di gruppo tanto per rievocare i tempi della gioventù, l’arrivo di un vecchio bidello fa emergere per caso una serie di fatti e di giudizi negativi, che incrinano per qualche istante l’atmosfera gioiosa e cameratesca. Si susseguono così una serie di colpi di scena divertenti e inaspettati, fino al coup de théatre finale!

Ad arricchire il lavoro un cast affiatato e di livello: tra gli attori spiccano i nomi di Pierre Bresolin e Marina Vitolo. Con loro sul palco del Tirso daranno grande spessore a tutta la commedia Antonella Arduini, Carlo Capolino, Laura Giannotta, Federica Mora, Giacomo Palmeri, Francesca Rasi, Stefano Scaramuzzino, Matilde Tursi e Silvano Vecchio.

TEATRO TIRSO DE MOLINA

Via Tirso 89 – Roma

Info: tel. 06.8411827 www.teatrotirsodemolina.it

dal 17 al 21 maggio 2023 (da mercoledì a sabato h 21 – domenica h 17)