“Cupido Emo Spaziale” è l’album di debutto degli Ufo Blu

La future pop band bergamasca degli Ufo Blu sulle piattaforme digitali con l’album di esordio intitolato “Cupido Emo Spaziale”

CUPIDO EMO SPAZIALE è il debut album degli UFO BLU, disponibile per Futura Dischi. Il future pop della band bergamasca arriva finalmente su lunga traccia dopo i singoli Spirali”, “Nn mi parlare nn mi stressare” e “Cresci bambino”, che ne hanno anticipato l’uscita svelandone alcune delle sfumature musicali.

Dopo due EP, CUPIDO EMO SPAZIALE è il primo album ufficiale, l’essenza del progetto UFO BLU. Racconta di amori mitologici tra fauni, ninfe, Circe e Venere, tutto in una navicella a gravità zero e che incontrano un finale infelice. Racconta la rabbia di non poter lasciare il luogo in cui si vive per inseguire l’anima gemella o un sogno. Il disco è un piccolo romanzo di formazione in cui si cresce senza soffocare il bimbo dentro ognuno di noi.

“Il tiro è il nostro personale Future Pop, la ricerca è stata tanta e queste otto tracce, nonostante descrivano malesseri interiori, possono dare sollievo a chi ascolta, come lo hanno dato a noi che ci abbiamo lavorato col cuore in mano.” (Ufo Blu)

Tra queste, la focus track è Nord Europa, un brano scritto per rabbia: vivere in una città che non dà stimoli porta ad una noia viscerale e al desiderio di scappare. Il fumo e l’alcol sono dei piccoli tentativi di fuga dalla monotonia e a volte si prova invidia per chi è potuto partire. Nel brano non si trova una soluzione a breve termine. L’unica via di fuga è costruirsi un’occasione per scappare lavorando sodo, anche se l’Italia non sembra più la destinazione.

Drammi interiori, storie di tristezza affogata, mix letale di sentimenti per imparare a crescere: Cupido Emo Spaziale è il personalissimo testamento degli Ufo Blu e dei loro venti anni, destinati a lasciare un ricordo che riecheggierà per sempre nelle chitarre riverberate e nei synth dal gusto retrò.

TRACKLIST

1. Ladri di bici

2. Spirali

3. Nord Europa

4. 2017

5. Nn mi parlare nn mi stressare

6. Circe

7. Cresci bambino

8. Polvere

BIO

Gli UFO BLU nascono a Bergamo da Yuri, Lorenzo, Marco e Sebastiano. Dopo un primo periodo di sperimentazione e scrittura a porte chiuse, gli UFO BLU capiscono di dover collocare al centro le parole, avvolgendole con atmosfere che nascono da una ricerca personale e borderless. Suonano nei locali della propria città e, a seguito della pubblicazione dei primi brani, nel 2020 rilasciano l’EP “Occhiaie x Sogni”, quattro canzoni di malinconica gioventù. A giugno del 2021 esce il primo singolo “Salvia” con Futura Dischi, che con le sue sonorità dilatate e future pop finisce direttamente in copertina di Anima R&B di Spotify. Seguono altri singoli che anticipano il loro secondo EP dal titolo “Okok, se solo fosse notte”, un viaggio personale e intimo tra i pensieri che affiorano a notte fonda. Dopo il tour invernale-estivo 2022 e la partecipazione da finalisti al BMA Musica d’Autore di Bologna, gli UFO BLU tornano con nuove canzoni.