Vittime dell’amianto: novità da Inail per malati ed eredi

La legge 197/2022 (art. 1, co. 293), ha elevato la misura della prestazione aggiuntiva della rendita riconosciuta dall’Inail ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e della prestazione a importo fisso una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale.

Dal 1° gennaio 2023 la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti è elevata al 17%, in luogo del precedente 15%. I nuovi importi saranno erogati ai reddituari a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

Dal 1° gennaio 2023, inoltre, la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, è elevata a 15.000 euro, in luogo del precedente importo di 10.000 euro. Per accedere a questa prestazione gli interessati devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.

Per maggiori informazioni consultare la circolare.