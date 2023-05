Su Rai Storia a “5000 anni e più” appuntamento con l’Odissea

In prima Tv su Rai Storia, con Giorgio Zanchini, torna il secondo appuntamento con “Odissea” e con “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”

Cosa sappiamo del viaggio di Ulisse, così come è stato descritto da Omero nell’Odissea, quasi tremila anni fa? Con Giorgio Zanchini, torna il secondo appuntamento con “Odissea” e con “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”, in onda in prima visione martedì 16 maggio alle 21.10 su Rai Storia. La scienza può collegare il testo antico con la geografia moderna, aiutando a tracciare il percorso dell’eroe e a trovare i luoghi che ha visitato.

L’Odissea è nota soprattutto come viaggio in mare, ma è anche un dramma epico su una famiglia reale. Il secondo episodio racconta come la tecnica narrativa di Omero influenzi ancora i nostri film e la nostra letteratura, e entra nella complessa psicologia della famiglia reale di Itaca: Ulisse, Penelope e il figlio Telemaco. In studio, a introdurre la puntata, Massimo Cultraro, docente di Preistoria e Archeologia Egea all’Università di Palermo.