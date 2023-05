Nuove funzionalità per l’App MyChat di Inail

Con l’integrazione dell’assistente virtuale di supporto, il servizio “Mychat” consente ai cittadini che utilizzano la App Inail sul proprio smartphone di ricevere assistenza h24 in tempo reale. Attiva, la nuova funzione introduce, infatti, il chatbot, che guida l’utente dalla selezione del servizio sul quale desidera ricevere assistenza, alla scelta di avvalersi di un canale di supporto self-service, come le “Faq”, di un canale asincrono, come “Inail risponde”, o, limitatamente ai servizi per i quali è previsto, di parlare con un operatore. L’assistenza di un consulente è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, ed è stata il secondo aggiornamento dell’App rilasciato dopo l’avvio del servizio “InTempo”, grazie al quale è possibile, invece, gestire l’accesso nelle sedi dal proprio smartphone, prenotando il posto in coda e facendo il check-in con il QR-code.

Il mondo Inail sempre sullo schermo. Oltre al servizio “Mychat”, sulla App Inail sono già attive diverse funzionalità: le “Certificazioni uniche” per consultare l’elenco dei propri documenti e salvarli in formato pdf sullo smartphone, “Inail risponde”, per inviare richieste di supporto sull’utilizzo dei servizi online conservate nell’archivio “Le mie richieste”, e “Sedi” per trovare sulla mappa la sede Inail più vicina con gli orari e le indicazioni stradali. Ci sono infine le “Faq”, dove consultare l’elenco delle risposte alle domande più frequenti, e “Guide e manuali”, per accedere direttamente alla sezione del portale Inail con le guide e i manuali operativi su procedure e normative.

Gli aggiornamenti in arrivo. Nei prossimi mesi sono in programma altri tre rilasci di nuovi servizi per il canale mobile. Il primo riguarda lo “Sportello digitale”, integrato con il sistema “InTempo”, che consente di prenotare un consulto con un operatore Inail, sia presso una sede, sia in modalità remota, tramite Teams. L’aggiornamento successivo sarà la “Riabilitazione amputati”, attraverso la quale gli utenti con disabilità potranno accedere a numerosi materiali utili al loro percorso di riabilitazione. Tra questi, video 3D con esercizi di fisioterapia eseguiti da un avatar, corredati da audio-descrizioni e sottotitoli. La roadmap si conclude con l’attivazione dello “Sportello virtuale lavoratori”, che dà la possibilità di consultare le pratiche e i relativi pagamenti e provvedimenti, scaricabili sempre in formato pdf.