In libreria “Lucente policroma Ucraina” di Tamara Mykhaylyak

Arriva nelle librerie “Lucente policroma Ucraina”, un volume di Tamara Mykhaylyak sulla scoperta di una cultura di grande originalità e bellezza

Tra la fine del ‘700 e gli inizi del ‘900, letterati, storici, archeologi e folkloristi, assieme a viaggiatori ed esploratori, rivelano la cromatica varietà delle popolazioni dell’Ucraina in un’articolata etnografia che mette n risalto la ricchezza del patrimonio culturale tradizionale. A richiamare la loro attenzione è la coloritura accesa dei manufatti, in primis degli abiti e dei copricapi, ma pure dei monili, dei tessuti e delle icone.

I ricercatori della prima ora, antropologi in pectore, tendono così a valorizzare il reperto etnografico in relazione alla sua cifra estetica, ravvisandovi un elemento di eccellenza per le culture delle zone visitate. La vivace raffigurazione di queste genti e dei loro manufatti è affidata inizialmente al pennello, in dipinti di grande impatto, per poi passare alla fotografia così che, in album, mostre ed esposizioni anche internazionali, con la giustapposizione di fonti visive diverse, si determina un’immersione tridimensionale nella complessa realtà del Paese.

Attraverso una selezione di 181 immagini il volume ricostruisce il progressivo affermarsi di un’Ucraina “lucente e policroma” negli occhi meravigliati di quanti la vollero rappresentare negli anni a cavallo di due secoli: una rigorosa indagine storiografica e antropologica che la studiosa ucraina ha dedicato al proprio popolo:

“Ho iniziato la stesura di questo volume subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina –si legge in apertura del volume-. Vedendo quotidianamente le immagini di città e villaggi distrutti, sapendo che i miei parenti e amici rischiavano, come tuttora rischiano, di perdere la vita durante i bombardamenti e ascoltando le testimonianze di coloro che sono fuggiti da un simile orrore non è stato facile trovare la concentrazione per proseguire nel mio lavoro. Più andavo avanti più avvertivo, però, la necessità di mostrare un’Ucraina antica di cui ho cercato di mettere in risalto la ricca e policroma cultura, espressa da un variegato patrimonio etnografico”.

Docente a contratto di Antropologia culturale nell’Università “Federico II” di Napoli e ricercatrice a contratto presso l’Istituto di Etnologia dell’Accademia Nazionale delle Scienze di Leopoli, Tamara Mykhaylyak ha all’attivo diverse pubblicazioni sulla storia dell’antropologia in Ucraina e Russia.

Tamara Mykhaylyak, Lucente policroma Ucraina. Fonti visive e ricerca etnografica, fine ‘700-inizi ‘900, f.to 20×20, pp. 180, 181 foto a colori, ISBN 978-88-85571-71-6, € 24