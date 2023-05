Carovit aiuta a prevenire i danni da esposizione solare

Carovit, attraverso la sua formulazione specifica e assunto a partire da almeno un mese prima dell’esposizione solare quotidiana, prepara la cute agli effetti delle radiazioni solari

Con l’arrivo della bella stagione, il primo pensiero corre alla voglia di uscire e stare finalmente all’aria aperta. Le giornate si allungano, le temperature si alzano e non vediamo l’ora che arrivi l’estate per poterci godere le tanto attese vacanze nelle nostre mete preferite, al mare come in montagna. Proprio in vista di esse, e’ bene tuttavia iniziare a preparare la propria pelle all’esposizione solare, in particolare se si soffre di eritemi o si ha una cute particolarmente sensibile. La sola protezione solare infatti non basta: e’ necessario giocare d’anticipo attraverso prodotti specifici, in modo da rafforzare la propria pelle ed evitare brutte sorprese che possono compromettere le nostre giornate.

Carovit, grazie all’azione combinata dell’integratore Carovit Forte Plus e della crema specifica Carovit Crema Viso 50+ , rappresenta un valido alleato proprio in vista dell’estate. Attraverso la sua formulazione specifica e assunto a partire da almeno un mese prima dell’esposizione solare quotidiana, Carovit Forte Plus prepara la cute agli effetti delle radiazioni solari favorendo la formazione del collagene e contribuendo alla normale pigmentazione della pelle. Ad esso va associata l’efficacia di Carovit Crema Viso 50+, da avere sempre a portata di mano per una protezione quotidiana elevata non solo in vacanza ma anche in città.